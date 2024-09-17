Военный суд изменил меру пресечения директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову, который 5 августа был задержан в рамах дела экс-замминистра обороны Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пересечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ахмедова изменить, избрать в отношении него домашний арест на срок до 21 декабря», — говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда.

По данным агентства, Ахмедов, как и еще один фигурант дела — замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров, дали обвинительные показания против экс-замминистра Попова в рамках сотрудничества со следствием. Как отмечал «Коммерсантъ» («Ъ»), Попов, в отличие от Ахмедова и Шестерова, вину в хищении средств не признал. Он остается под стражей.

Директора парка «Патриот» арестовали 3 августа в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одним фигурантом дела стал генерал-майор Владимир Шестеров, его также задержали в начале августа и поместили под домашний арест. 29 августа по этому делу также был арестован бывший замминистра обороны Павел Попов.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, используя служебное положение и руководство над парком «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения». Следователи выяснили, что замминистра действовал при участии Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова.

По информации ведомства, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, как утверждают следователи, он привлекал подрядчиков «Патриота» для строительства своих загородных апартаментов и содержал эту недвижимость за счет государственного учреждения, полагает следствие.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышала 40 млн рублей.