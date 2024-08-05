«Постньюс» сообщил о задержании руководства военного парка «Патриот»

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей подмосковного военно-патриотического парка «Патриот», сообщает издание «Постньюс» со ссылкой на осведомленный о ситуации источник. По какому уголовному делу проводилось задержание, он не уточнил.

Другой близкий к правоохранительным органам собеседник издания подтвердил информацию о задержании руководства парка. По его словам, это связано с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве. Кто именно задержан, «Постньюс» не указывает.

Источник издания рассказал, что сотрудники центра управления «Патриота» были заблокированы на рабочих местах, а некоторых работников администрации увозили на допросы. По словам собеседника «Постньюс», из-за следственных действий под вопросом оказался процесс подготовки к международному военно-техническому форуму «Армия», который должен пройти в парке 12-14 августа.

Приказ о создании парка «Патриот» был подписан главой российского Минобороны 30 октября 2014 года. В 2023 году объект был переименован в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

О проведении следственных действий с изъятием документов в «Патриоте» источник ТАСС сообщал еще 23 июля. Телеграм-канал Mash тогда утверждал , что военные следователи приехали в парк в рамках мероприятий по уголовному делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. ТАСС впоследствии опроверг эту информацию.

Агентство писало, что в рамках следственных действий в администрации «Патриота» провели, в том числе, выемку документов и беседу с директором Вячеславом Ахмедовым. Источник телеграм-канала Readovka говорил, что сегодняшний визит следователей в парк «Патриот» — не первый, а «очередной», поскольку следственные мероприятия там шли уже две недели.