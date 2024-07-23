Следственные действия в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», о которых стало известно днем 23 июля, связаны с уголовным делом о хищении более 40 млн рублей при госзакупках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в рамках следственных действий в администрации «Патриота» провели, в том числе, выемку документов и беседу с директором Вячеславом Ахмедовым.

Первым о приезде следователей в «Патриот» написал телеграм-канал Mash, опубликовавший видеозапись. Судя по ролику, из административного здания парка выносили несколько ящиков с документами. Mash предположил, что визит спецгруппы в «Патриот» может быть связана с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство этого парка.

Источник телеграм-канала Readovka утверждал, что сегодняшний визит следователей в парк «Патриот» — не первый, а «очередной», поскольку связанные с делом Иванова следственные мероприятия там продолжаются уже две недели.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024 года его арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) — на сумму 1 млрд 125 млн рублей. В июне стало известно об увольнении Иванова с поста замминистра обороны.

По версии следствия, Иванов получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также были арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В конце прошлой недели суд продлил срок ареста Иванова и Бородина до 23 сентября. Иванов просил отпустить его из СИЗО, поскольку ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды, но суд посчитал эти доводы недостаточными.

Ранее стало известно, что Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, поскольку настаивает на своей невиновности.

Приказ о создании парка «Патриот» был подписан главой российского Минобороны 30 октября 2014 года. В 2023 году объект был переименован в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».