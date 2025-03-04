Суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в размере 27 млн рублей бывшего главного бухгалтера конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло, обвиняемых во взятке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в релизе.

Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» более 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.

«В 2021—2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ», — отметили в СК.

В августе 2024 года директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одним фигурантом дела стал генерал-майор Владимир Шестеров, его также задержали в начале августа и поместили под домашний арест. 29 августа по этому делу также был арестован бывший замминистра обороны Павел Попов.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, используя служебное положение и руководство над парком «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения». Следователи выяснили, что замминистра действовал при участии Ахмедова и Шестерова.

По информации ведомства, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, как утверждают следователи, он привлекал подрядчиков «Патриота» для строительства своих загородных апартаментов и содержал эту недвижимость за счет государственного учреждения, полагает следствие.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышала 40 млн рублей.

В сентябре того 2024 года Ахмедова перевели под домашний арест.