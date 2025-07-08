Бывшему замглавы Минобороны России генералу Павлу Попову, арестованному по делу о крупном мошенничестве при обеспечении работы парка «Патриот», добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Главная военная прокуратура указала, что похищенные деньги, выделенные на обустройство парка, были потрачены на строительство «под ключ» двухэтажного особняка, гостевого дома с баней и двухэтажного гаража на подмосковном дачном участке сына Попова.

В релизе СК говорится, что следствие собрало достаточно доказательств вины двух других фигурантов дела о хищениях бюджетных денег, выделенных на деятельность парка «Патриот», и передает материалы в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о делах директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития генерал-майора Владимира Шестерова. Оба обвиняются в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и интересов организации (ч. 2 ст. 292 УК).

Согласно данным следствия, в 2022—2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили в документы заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот» и тем самым похитили более 25 млн рублей, причинив Минобороны ущерб в особо крупном размере.

«В ходе предварительного следствия Шестеров и Ахмедов признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве», — сообщила Петренко.

По ее словам, дела этих двоих фигурантов направлены в суд, тогда как расследование в отношении генерала Попова продолжается. Обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) ему предъявили в сентябре 2024 года.

Сейчас стало известно о трех новых уголовных статьях, добавленных в дело Попова:

служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов организации (ч. 2 ст. 292 УК);

превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК);

незаконный оборот огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Главная военная прокуратура сообщает, что общая стоимость работ на участке сына генерала Попова составила около 26 млн рублей, при этом по документам эти средства провели как траты на возведение объектов в составе парка «Патриот», а строительные компании и индивидуальные предприниматели были введены в заблуждение.

Телеграм-канал Mash утверждает, что со строительством дачи связано обвинение в служебном подлоге, которое добавили в дело Павла Попова. Под статью о превышении должностных полномочий попали действия генерала по устройству на работу своей невестки и товарища — военного пенсионера, в глазах которых он якобы хотел повысить свой авторитет. Третье новое обвинение в незаконном обороте оружия, по данным канала, связано с подаренным генералу ружьем, которое он не поставил на учет в Росгвардии.

Защита Попова заявляет о его невиновности по всем новым эпизодам, говорится в публикации Mash. Адвокат Денис Сагач рассказал, что обвинения генералу еще не предъявили лично, потому что он уже два месяца находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. В мае его экстренно перевели из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из-за обострения одного из хронических заболеваний. В конце июня «Коммерсантъ» писал, что 68-летний генерал не выходит из реанимации.

Попов был задержан и арестован в августе 2024 года. Срок его содержания под стражей продлен до 21 июля.