Экс-заместитель министра обороны России генерал Павел Попов, которого в мае экстренно перевели из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

По словам правозащитника, врачи пока не дают никаких прогнозов.

«Наш подзащитный продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, исключающем его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях», — сказал Сагач.

В начале мая адвокат рассказал ТАСС, что обвиняемого в мошенничестве Попова перевели в городскую больницу из-за обострения одного из хронических заболеваний.

По данным Сагача, у генерала еще до ареста были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара. Правозащитник отметил, что военный суд продлил экс-замминистра срок ареста еще на месяц, до 21 июля.

Попова задержали в конце августа 2024 года и предъявили обвинение в хищении денежных средств путем обмана и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину генерал не признает.

Согласно данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Попова уволили со службы в июне 2024 года. Тогда президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова и еще двоих замминистра: статс-секретаря Николая Панкова и Татьяну Шевцову.