Бывший замминистра обороны Павел Попов, обвиняемый в крупном мошенничестве, передал заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову, который тоже является фигурантом уголовного дела, более 17 млн рублей для строительства на даче. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Попова Дениса Сагача.

13 ноября состоялось очередное заседание о продлении Попову меры пресечения, и суд принял решение оставить генерала в СИЗО до 22 декабря. Экс-замминистра обороны свою вину не признает и отрицает хищение средств.

Адвокат Попова рассказал, что его подзащитный поручил Шестерову курировать строительство на его дачном участке и в рамках этого задания передал генерал-майору деньги «из личных средств».

«Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой. Это обычный участок 30 соток, дом одноэтажный», — приводит агентство слова адвоката генерала.

Также Сагач сообщил, что Шестеров и еще один фигурант дела — директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов — заключили сделку со следствием и дали показания на Попова. Как отмечает ТАСС, еще до задержания у Попова состоялись очные ставки с ними обоими. Тогда, по словам адвоката, бывший замминистра дал «подробные и развернутые показания, в которых рассказал, на что и кому передавал денежные средства».

Дело Павла Попова

Павла Попова задержали 29 августа в его загородном доме. В тот же день 235-й гарнизонный суд Москвы арестовал генерала. Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК).

До этого, в начале августа, в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был арестован директора парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Еще одним фигурантом стал генерал-майор Владимир Шестеров, его тоже задержали в начале августа и поместили под домашний арест.

По версии следствия, Попов, Владимир Шестеров, Вячеслав Ахмедов и «иные лица» похитили 30 млн рублей, выделенные на работу парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Как полагают следователи, генерал за счет парка «Патриот» строил и обслуживал дачу и покупал туда «материальные ценности». Глав компаний, у которых были договоры с «Патриотом», Попов, по версии следствия, вынудил бесплатно провести строительно-монтажные работы на его дачном участке.

В середине сентября суд изменил Ахмедову меру пресечения на домашний арест. После этого из трех основных фигурантов дела о крупном мошенничестве в СИЗО остался только генерал Попов.