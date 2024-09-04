Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Попов, а также замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и «иные лица» похитили 30 млн рублей, выделенных на работу «Патриота» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Фигуранты действовали «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения», добавила Петренко.

«Обвиняемый Попов вину <…> не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», — сообщила представитель СК.

Попова задержали 29 августа в его загородном доме в садовом товариществе «Звезда» (деревня Александровка городского округа Красногорск), писал «Коммерсант». В тот же день 235-й гарнизонный суд Москвы арестовал генерала.

Инкриминируемые Попову преступления относятся к периоду с 2021 по 2024 год. Следствие считает, что генерал за счет парка «Патриот» строил и обслуживал свою дачу, а также поставлял туда «материальные ценности». Глав компаний, у которых были договоры с «Патриотом», Попов, по версии следствия, заставлял бесплатно выполнять на даче строительно-монтажные работы.

По данным «Коммерсанта», СК считает Попова организатором преступной группы, куда входили Шестеров, Ахмедов, неустановленные военнослужащие Минобороны, бизнесмены и должностные лица «Патриота».

В деле фигурируют «Архитектурная строительная компания», «Компания инженер», а также индивидуальные предприниматели Марамыгин А. А. и Куваева О. В., пишет издание. «Архитектурная строительная компания» должна была заниматься ремонтом и обслуживанием в парке «Патриот», «Компания инженер» — обслуживать электросети и коммунальное хозяйство, а ИП — поставлять строительные материалы, выполнять подрядные работы, делать уборку и заниматься техобслуживанием.

Подрядчики получили бюджетные деньги, при этом работы либо не выполнялись, либо их объем «существенно завышался», пишет газета. Попов отрицает обвинения, но сотрудничает со следствием и дает показания, сообщил Daily Storm его адвокат Игорь Дюкин. По словам генерала, он никогда не руководил деятельностью «Патриота» и не курировал ее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аресты в Минобороны частью «планомерной и постоянной» работы правоохранительных органов. Он не ответил на вопрос, знал ли экс-министр обороны Сергей Шойгу о «преступлениях подчиненных» и отказался обсуждать детали дел.