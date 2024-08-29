Бывшего замминистра обороны России генерала армии Павла Попова арестовали 29 августа по делу о хищениях в парке «Патриот». По версии следствия, Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, обогащался за его счет. Подробности дела и биографии генерала ― в материале RTVI.

Следствие считает, что с 2021 по 2024 год Попов за счет парка «Патриот» строил, ремонтировал и обслуживал свою дачу площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. По той же схеме на участок поставлялись «различные материальные ценности».

Кроме того, Попов через подчиненных принуждал руководителей компаний, у которых были договоры с «Патриотом», бесплатно выполнять в его загородном доме строительно-монтажные работы, сообщили в СК.

Павлу Попову вменяется крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным СК, подельниками Попова были директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. В начале августа Ахмедова отправили в СИЗО, Шестерова ― под домашний арест. Они признали вину по делу о хищениях в «Патриоте».

Попова задержали на основании показаний Ахмедова и Шестерова, утверждает Mash. Они рассказали, что получали деньги якобы после распоряжений генерала. Также оба фигуранта заплатили ему 10% от суммы контракта (около 3 млн рублей), чтобы «к ним не было вопросов от кураторов из Минобороны по поводу завышенных цен», пишет Mash.

Причастность Попова к мошенничеству подтверждается материалами дела, свидетельскими показаниями и «другими материалами», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он не уточнил, давали ли показания на генерала Ахмедов и Шестеров, сославшись на тайну следствия.

Имущество на полмиллиарда рублей

По месту проживания Попова и другим адресам проводятся обыски, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник РИА Новости уточнил, что обыски проходят в двух местах, но подробности не привел.

Помимо участка в Подмосковье, Попов и члены его семьи владеют «многочисленными» объектами недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей, заявили в СК. Проверяется законность приобретения этого имущества.

Согласно последней опубликованной декларации Попова за 2019 год, в собственности экс-замминистра числился загородный участок площадью 2,4 тыс. кв. м, доля в квартире площадью 72,8 кв. м, хозблок и два машиноместа. Общий годовой доход Попова за тот период составил 13,5 млн рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ.

Жена генерала задекларировала 241,8 тыс. рублей. Совместно супруги владели двумя автомобилями: на Попова был оформлен Mercedes-Benz А200, на его жену — Volkswagen Tiguan. Mash утверждает, что на генерала также оформлена земля в коттеджном поселке «Баллини» в Химкинском районе и кроссовер Toyota.

Заместитель «на случай войны»: карьера Попова в Минобороны

Павел Попов родился в 1957 году в Красноярске. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных должностях в Группе советских войск в Германии и Дальневосточном военном округе.

В 1990 году Попов перешел в войска гражданской обороны. Был начальником штаба — заместителем командира полка гражданской обороны Средне-Азиатского военного округа, командиром полка гражданской обороны, первым замначальника Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России.

С 1996 по 2004 год Попов возглавлял Восточно-Сибирский и Сибирский региональные центры МЧС, затем еще четыре года был начальником Академии гражданской защиты МЧС. Руководил спасательными работами на месте крушения аэробуса А-310 под Междуреченском в Кемеровской области, ликвидацией последствий землетрясения на Курильских островах, авиакатастрофы транспортного Ил-76 в пригороде Абакана в 1996-м.

В 2008 году Попов занял пост замглавы МЧС, которое тогда возглавлял Сергей Шойгу. После того, как последний был назначен министром обороны, в военное ведомство перешел и Попов: сначала помощником Шойгу, а затем его десятым заместителем.

В 2013 году Шойгу назначил Попова куратором создания Национального центра управления обороны России (НЦУ). Источник РБК в Минобороны объяснял это тем, что у Попова уже был подобный опыт: он создал национальный центр управления в кризисных ситуациях при МЧС и курировал введение в строй ситуационного центра на Центральном командном пункте Генштаба.

НЦУ предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами России, обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-космических сил и Военно-Морского флота; сбора, обобщения и анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических направлениях и по общественно-политической обстановке в России в мирное и военное время.

«Попову Шойгу доверяет такие задачи, где нужно все максимально скоординировать и упростить. И сейчас перед ним поставлена именно такая задача — он будет, если так можно сказать, заместителем на случай войны», — говорил собеседник РБК.

По его словам, выполнять столь ответственную задачу в ранге помощника министра обороны было бы «несолидно», поэтому Попову была предложена должность замглавы Минобороны, «как только освободилось место».

В военном ведомстве Попов курировал главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники и департамент информационных систем.

Источник «Ведомостей» в Минобороны утверждает, что фактически большую часть времени Попов занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра». Военный телеграм-канал «Белорусский силовик» после задержания генерала назвал его «человеком, который на годы замедлил внедрение беспилотников в армию России».

С 2020 года Попов находится под западными санкциями, введенными в ответ на отравление и арест оппозиционера Алексея Навального. По версии американского Минфина и Евросоюза, Попов, занимая руководящий пост в Минобороны и курируя его исследовательскую деятельность, «нес ответственность» за помощь причастным к отравлению Навального.

После отставки Шойгу в мае 2024 года Попов ненадолго задержался в Минобороны. В июне президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности и уволил с военной службы.

Попов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.