235-й гарнизонный суд Москвы арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает РИА Новости. Попов будет находиться в СИЗО до 29 октября.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя из-за рисков раскрытия тайны следствия и информации, связанной со спецоперацией, сообщают «Ведомости».

По версии следствия, генерал в 2021-2024 годах обогащался за счет парка «Патриот», за развитие и работу которого отвечал. В частности, как утверждает Следственный комитет, Попов построил за счет парка загородный дом в Красногорском районе Подмосковья. Также он принуждал глав компаний, имевших договоры с «Патриотом», бесплатно выполнять строительно-монтажные работы в своих загородных апартаментах.

Следствие проверяет законность приобретения Поповым имущества. Помимо подмосковного участка в собственности генерала и членов его семьи находились «многочисленные» объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края общей стоимостью 500 млн рублей, сообщили в СК.

По месту жительства Попова и в других местах прошли обыски. По данным телеграм-канала Mash, бывшего замглавы Минобороны задержали на основании показаний директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Их арестовали в начале августа по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на работу «Патриота» и конгрессно-выставочного центра.

По версии СК, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров. ТАСС писал, что сумма хищений составляет более 40 млн рублей, «Коммерсант» указывал сумму более 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров признали вину.