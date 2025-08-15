Одинцовский городской суд Московской области назначил бывшему директору военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову пять лет колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). Об этом сообщает Следственный комитет.

Приговором Ахмедова также лишили государственных наград и запретили занимать руководящие должности в течение двух лет после отбывания наказания. Помимо этого, по гражданскому иску с него взыскали 25 млн рублей — 18 млн в пользу Минобороны и 7 млн в пользу парка «Патриот», передает РИА Новости.

В срок заключения Ахмедову зачтут время, проведенное под стражей (из расчета 1,5 дня за 1 день) и под домашним арестом (2 дня за 1 день), отмечает РБК. Ахмедов был задержан 5 августа 2024 года. В середине сентября того же года его перевели из СИЗО под домашний арест.

Экс-директор парка полностью признал вину. В этой связи дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств. Ахмедов указывал в суде, что дал подробные показания на других фигурантов дела — бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Выступая с последним словом, Ахмедов заявил, что «совершил непоправимое», и выразил надежду на «справедливое» наказание.

«Я совершил непоправимое. Прошу простить меня и коллектив парка „Патриот“. Я бы хотел, чтобы наказание было справедливым, я его приму», — приводят его слова «Известия».

Ахмедов также попросил прощения у своей жены, отметив, что приговор ему оглашают в день 44-летия с тех пор, как они с ней «соединились».

Прокуратура просила для него шесть лет колонии и 500 тыс. рублей штрафа. Хотя приговор оказался мягче, защита осталась недовольна и заявила, что будет его обжаловать.

«Суровый приговор с учетом того, что было заключено досудебное соглашение, мы будем обжаловать», — сказал адвокат Игорь Павловский.

Как установили следствие и суд, в 2022-2024 годах Ахмедов и Шестеров похитили почти 26 млн рублей, внося в отчетную документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот». На самом деле строения, похожие на те, что сдаются в аренду для отдыха на территории парка, были возведены на подмосковном дачном участке генерала Попова. Подрядчикам сообщалось, что участок якобы является частью парка «Патриот».

«В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами — все за счет средств Минобороны и парка», — сказано в сообщении РИА Новости.

Шестерова, который тоже полностью признал вину, 17 июля приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. С него взыскали более 24 млн рублей — 18 млн в пользу Минобороны и 6 млн в пользу «Патриота». Его также лишили звания генерал-майора и государственных наград, включая медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается. В июле генералу добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования.