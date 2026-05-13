Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию руководителей двух приграничных регионов — губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и главы Брянской области Александра Богомаза. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля 13 мая.

Временно исполняющими обязанности губернатора Белгородской области назначен участник СВО генерал-майор Александр Шуваев, до этого занимавший пост замглавы Иркутской области. Врио главы Брянской области назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

О том, что Гладкова и Богомаза, а также главу Дагестана Сергея Меликова планируют отправить в отставку, «Ведомости» сообщили еще в начале апреля. Тогда же в СМИ появилась информация, что врио главы Белгородской области будет назначен Александр Шуваев.

РБК со ссылкой на два источника писал, что Гладков сам хотел покинуть пост губернатора, так как устал руководить приграничным регионом. Другой собеседник издания, близкий к администрации президента, говорил, что к нему нет претензий по рейтингам, но есть «другие вопросы».

«Ведомости» связывали планы по отставке Гладкова с его состоянием здоровья и «не лучшей» ситуацией с поддержкой власти в Белгородской области на фоне ухудшения качества жизни в регионе в последние годы. Источники издания утверждали, что он может занять пост посла России в Абхазии. Сам Гладков с середины апреля находится в отпуске.

В 2025 году по обвинению в коррупции при строительстве оборонительных сооружений были задержаны два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров, а также зам Богомаза Николай Симоненко. Гладкова расследование хищений не коснулось. Он утверждал, что следователи не вызывали его по этому делу.

Вячеславу Гладкову 57 лет, он родился в Пензенской области. С 2000 года работал в администрации Заречного (в советские годы — Пенза-19). В 2009-м стал главой города. В 2016-м перешел на позицию заместителя губернатора Севастополя по внутренней политике. В 2018-м стал зампредом правительства Ставрополья. Пост врио губернатора Белгородской области занял в ноябре 2020 года, сменив «тяжеловеса» Евгения Савченко, руководившего регионом рекордные 27 лет. В сентябре 2021-го Гладков победил на выборах, набрав 78,79%. Александру Богомазу 65 лет, он родился в брянском селе Гриденки. Политическую карьеру начал в 2000-х с работы в муниципальной власти в Брянской области. Затем был депутатом местного самоуправления и депутатом Брянской областной думы. В 2011 году избирался в Госдуму, но сразу в нее не попал, однако получил вакантный мандат в 2012-м. В 2014 году стал врио губернатора Брянской области, в 2015-м избрался на пост главы региона, набрав 79,96% голосов. После этого дважды переизбирался, в последний раз — в сентябре 2025-го.

Что известно о Шуваеве и Ковальчуке

Александру Шуваеву 44 года, он уроженец Белгородской области, родился в Новом Осколе. Вырос в многодетной семье, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

С 2022 года Шуваев воевал в зоне СВО, командуя 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. За это время получил звание Героя России и Героя ЛНР, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова.

В июне 2025 года Шуваев вошел во второй поток федеральной программы «Время героев», по которой участников СВО готовят к управленческой работе. Наставником генерал-майора стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он же в январе 2026 года назначил офицера своим заместителем, поручив ему курировать взаимодействие с правоохранительными органами.

Егору Ковальчуку 53 года, он родился в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция» и «Водоснабжение и водоотведение». Является выпускником «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

С 1995 по 2005 год Ковальчук работал в различных коммерческих банках, где прошел путь от экономиста до первого заместителя руководителя банка «Ураллига». В 2005-м перешел на муниципальную службу. С 2005 по 2010 год возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске. В 2010-2012 годах занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по городскому хозяйству. Затем перешел в областное правительство: в 2012—2014 годах был министром промышленности и природных ресурсов, в 2014-м — министром радиационной и экологической безопасности.

С 2015 по 2019 год Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2019-м вернулся в Челябинскую область на пост заместителя губернатора. В мае 2023-го был избран главой Миасса, занимал этот пост до июля 2024-го, когда его назначили председателем правительства ЛНР.