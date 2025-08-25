Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан по уголовному делу о хищении 1 млрд рублей при строительстве оборонительных укреплений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Базаров задержан по уголовном делу о хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах в Белгородской области. Общий ущерб по делу составляет 1 млрд рублей. В период, когда было совершено хищение, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области», — сказал собеседник агентства.

Сейчас проводятся обыски у Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, изымаются компьютеры, ноутбуки и средства связи, добавил источник.

О задержании чиновника утром объявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пояснил, что это связано с его деятельностью на предыдущем месте работы, при этом воздержался от оценок, пояснив, что «не владеет белгородской ситуацией».

«Уверен, следствие объективно во всем разберется. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!» — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Базаров занимал должность вице-губернатора Белгородской области по строительству с 2020 года. В феврале 2025-го его назначили врио заместителя курского губернатора. Хинштейн тогда выразил благодарность главе Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил своего заместителя «для укрепления курской команды».

Как отмечает ТАСС, в рамках этого же уголовного дела ранее был арестован замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. В СИЗО также отправились Вячеслав Автономов, которого следствие называет сообщником Зайнуллина, и три коммерсанта — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в результате распоряжения бюджетными средствами на укрепление белгородского приграничья.

В июле стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать почти 1 млрд рублей с Зайнуллина, Петрякова, Новикова, Зимина и еще нескольких ответчиков, в том числе компаний «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Иск против них был подан в Останкинский суд Москвы. Как утверждает обвинение, Зайнуллин и его сообщники «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны» в 2022-2024 годах.

Всего на строительство опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, рвов и других оборонительных сооружений из федерального бюджет было выделено 19,5 млрд рублей, говорится в материалах дела. Как считают правоохранители, Зайнуллин, в частности, получил 867,4 млн рублей, Петряков потратил деньги на покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee.