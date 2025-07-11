Генпрокуратура потребовала взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов строительства защитных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Иск подан в Останкинский суд, который наложил арест на имущество ответчиков и их счета.

Среди ответчиков — вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

По версии обвинения, в 2022-2024 годах из федерального бюджета на строительство опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, рвов и других оборонительных сооружений было выделено в общей сложности 19,5 млрд рублей.

За средства с 2022 года отвечал белгородский минстрой, генподрядчиком выступало областное госучреждение «Управление капитального строительства», которым в это время руководил Сошников. Его работу курировал Зайнуллин. Также он отвечал за создание защитных сооружений.

Следствие считает, что Зайнуллин и Сошников «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны».

По версии правоохранителей, в своей схеме фигуранты задействовали новосибирского предпринимателя Сергея Петрякова и учредителя санкт-петербургского ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева.

В общей сложности, как утверждает обвинение, фигуранты дела заключили 26 контрактов на 1 млрд 139 млн руб., из которых 924 млн 873 тыс. рублей Петряков и Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. При этом построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.

Зайнуллин, как считают правоохранители, получил 867,4 млн рублей, Петряков потратил деньги на покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee.

Также прокуратура установила, что связанные с фигурантами дела компании в 2023- 2024 годах заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок, штат «которых состоял только из директоров и учредителей», говорится в статье.

«Тем самым Зайнуллин и Сошников свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины», — заявила прокуратура.

Ведомство попросило суд 924,8 млн рублей, которые, по ее версии, ответчики получили незаконно, обратить в доход государства. Арест имущества и счетов не коснулся тех расчетов ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв», которые связаны с поставщиками и выплатами зарплаты работникам.

Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин находятся в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, Сошников проходит как свидетель, отмечает «Ъ». Где находится Боровлев, неизвестно.

В марте Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 4,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров курской Корпорации развития и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. По версии следствия, из-за того, что по вине фигурантов дела были недостроены защитные сооружения, украинская армия прорвала границу и смогла оккупировать часть области.

Среди обвиняемых — руководители корпорации, бывший глава Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов. Их обвиняют в хищениях.