Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, сообщают ТАСС и местный портал Fonar.tv со ссылкой на источники.
По данным ТАСС, Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве. Собеседник агентства сообщил, что вечером 21 июня суд отправил вице-губернатора в СИЗО. Вместе с ним задержаны два коммерсанта, добавил источник ТАСС.
Первым о задержании Зайнуллина вечером 21 июня сообщил со ссылкой на источники белгородский блогер и предприниматель Андрей Маликов. По его данным, задержание связано с расследованием по уголовным делам о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений.
«Сумма хищений и завышение цен на изготовлении железо-бетонных изделий, предназначенных для обустройства границы, по непроверенным данным, составляет более 500 млн рублей», — написал Маликов.
Аналогичные данные приводит телеграм-канал Mash, утверждающий, что 500 млн рублей были, предварительно, получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.
В то же время Fonar.tv и Baza не подтверждают информацию о том, что дело, по которому проходит Зайнуллин, связано с хищениями при строительстве укреплений.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по результатам проверки были выявлены нарушения на 109 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе, эти деньги были направлены в федеральный бюджет. По его словам, подрядчики завышали объемы работ. В связи с этим местные власти подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Позже Гладков сообщил, что некоторые подрядчики вернули деньги в бюджет.
Власти Белгородской области и правоохранительные органы на момент публикации материала не давали официальных комментариев о задержании вице-губернатора.
Зайнуллин курировал в белгородской администрации имущественный и земельный блоки. Маликов среди прочего написал, что «хвост» от некоторых «деловых связей» вице-губернатора «утекает напрямую на Украину».
«Ближайшие две недели будут горячими. Ждем экстренных «отставок по собственному» , отпусков «по здоровью» и прочих уловочек», — добавил блогер.
Судя по личной странице Зайнуллина во «ВКонтакте», последний раз он заходил в соцсеть четыре дня назад, при этом уже с весны там не было новых постов, отмечает Fonar.tv.
Рустэм Зайнуллин родился 26 августа 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет. С 1998-го по 2016 год работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии, в 2014 году возглавил его. С 2016-го по 2019 год руководил департаментом земельных и имущественных отношений Севастополя. В 2020-м и 2021-м годах был начальником управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз». В 2021 году перешел в администрацию Белгородской области на должность советника главы региона, в 2022 году стал заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений.
В октябре 2024 года Зайнуллин приостановил исполнение своих обязанностей и вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Там он прошел курс молодого бойца, после чего вернулся на работу в белгородской администрации. В ноябре 2024 года губернатор региона Вячеслав Гладков вручил Зайнуллину грамоту за службу, отметив вклад в материально-техническое обеспечение отряда.