Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, сообщают ТАСС и местный портал Fonar.tv со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве. Собеседник агентства сообщил, что вечером 21 июня суд отправил вице-губернатора в СИЗО. Вместе с ним задержаны два коммерсанта, добавил источник ТАСС.

Первым о задержании Зайнуллина вечером 21 июня сообщил со ссылкой на источники белгородский блогер и предприниматель Андрей Маликов. По его данным, задержание связано с расследованием по уголовным делам о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений.

«Сумма хищений и завышение цен на изготовлении железо-бетонных изделий, предназначенных для обустройства границы, по непроверенным данным, составляет более 500 млн рублей», — написал Маликов.

Аналогичные данные приводит телеграм-канал Mash, утверждающий, что 500 млн рублей были, предварительно, получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.

В то же время Fonar.tv и Baza не подтверждают информацию о том, что дело, по которому проходит Зайнуллин, связано с хищениями при строительстве укреплений.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по результатам проверки были выявлены нарушения на 109 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе, эти деньги были направлены в федеральный бюджет. По его словам, подрядчики завышали объемы работ. В связи с этим местные власти подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Позже Гладков сообщил, что некоторые подрядчики вернули деньги в бюджет.

Власти Белгородской области и правоохранительные органы на момент публикации материала не давали официальных комментариев о задержании вице-губернатора.

Зайнуллин курировал в белгородской администрации имущественный и земельный блоки. Маликов среди прочего написал, что «хвост» от некоторых «деловых связей» вице-губернатора «утекает напрямую на Украину».

«Ближайшие две недели будут горячими. Ждем экстренных «отставок по собственному» , отпусков «по здоровью» и прочих уловочек», — добавил блогер.

Судя по личной странице Зайнуллина во «ВКонтакте», последний раз он заходил в соцсеть четыре дня назад, при этом уже с весны там не было новых постов, отмечает Fonar.tv.