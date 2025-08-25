Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан. Об этом на заседании облправительства сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У нас задержан врио губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — сказал Хинштейн. Врио главы региона отметил, что не сомневается в том, что следствие объективно во всем разберется. Он также сказал, что никаких оценок давать не готов. «Но, тем не менее, думаю, это еще один для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции», — добавил Хинштейн. Подробности о задержании Базарова неизвестны.

С 2020 года Владимир Базаров занимал должность вице-губернатора Белгородской области по строительству, а в феврале 2025-го его назначили врио заместителя курского губернатора. Хинштейн тогда выразил благодарность главе Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил своего заместителя «для укрепления курской команды».

«Нет сомнений, что профессионализм Владимира Базарова — особенно с учетом его успешного белгородского опыта — будут крайне востребованы сегодня на курской земле», — писал Хинштейн в телеграм-канале.