Власти обсуждают смену губернаторов трех российских регионов, в том числе главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП). Летом 2025 года в окружении главы приграничного региона начали расследование дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

В приграничье падает поддержка власти

Как утверждают собеседники газеты, Гладков может сложить полномочия до губернаторских выборов в области, которые намечены на сентябрь 2026 года.

«Поскольку выборы в регионе плановые, то задержки с назначением сменщика быть не должно», — говорится в статье.

Возможный уход Гладкова в отставку источники «Ведомостей» связывают в том числе с состоянием его здоровья.

В то же время один из собеседников издания указывает, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни в последние годы. По его словам, в этих условиях логично провести ротацию при наличии такой возможности.

Хотя рейтинги действующего главы Белгородской области находятся на высоком уровне, тяжелая ситуация в приграничном регионе может быть аргументом в пользу ротации, предполагает источник «Ведомостей». Дальнейшая карьерная траектория Гладкова обсуждается, добавил собеседник газеты.

Ротация также может коснуться губернатора приграничной Брянской области Александра Богомаза и главы Дагестана Сергея Меликова, говорится в материале. Во втором случае вопрос состоит в том, как менять руководителя региона в ситуации с наводнением в республике, утверждают источники «Ведомостей».

Реакция белгородских властей

В белгородском оперштабе, комментируя информацию о возможной отставке главы региона, сообщили, что «данное решение может быть озвучено только официально», и призвали следить за официальными источниками информации, пишет «Площадь».

«На сегодняшний день — губернатор работает. Другой официальной информации не поступает», — говорится в сообщении.

Отдельно в оперштабе заверили, что губернатор, как и правительство Белгородской области, «находится на рабочих местах». «Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ kremlin.ru», — указали там.

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область в ноябре 2020 года, заняв пост врио губернатора. До этого регионом на протяжении рекордных 27 лет руководил политический «тяжеловес» Евгений Савченко. В сентябре 2021-го Гладков победил на выборах с результатом 78,79% голосов. Белгородская область — один из наиболее близких к зоне СВО регионов, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С начала боевых действий погибли более 400 жителей области, свыше 3 тыс. пострадали. Часть жителей покинули регион или проживают в пунктах временного размещения.

Дело о растрате в окружении Гладкова

В марте СК завершил предварительное расследование хищений при возведении укреплений в Белгородской области на границе с Украиной. По этому делу в 2025 году были арестованы вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бывший заместитель губернатора Владимир Базаров, замминистра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства области Алексей Сошников, двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также несколько предпринимателей.

В отношении него и его сообщников возбуждено четыре уголовных дела, включая получение взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за содействие в заключении строительных контрактов и общее покровительство. По версии следствия, чиновник, лично курировавший строительство оборонительных рубежей, дал указание закупить для сооружений тетраэдры (противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона») с размерами граней меньше, чем было предусмотрено техническим заданием.

Зайнуллину инкриминируют хищение 32 млн рублей, из них 4 млн рублей — лично. Решетько, Сошникову и Губареву вменяют присвоение и растрату более 251 млн рублей.

Осенью 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал 925 млн рублей c Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех предпринимателей и двух фирм.

Самого Гладкова расследование хищений не коснулось. Он утверждал, что следователи не вызывали его по этому делу.

«Я точно понимаю, что Зайнуллин не занимался строительством оборонительных сооружений. В его должностные полномочия это не входило. Договоров с подрядчиками он не заключал, акты приема-передачи он не подписывал, работы он не принимал», — говорил он.

Гладков также утверждал, что на возведение фортификационных сооружений было потрачено более 10 млрд рублей.

В соседней Курской области аналогичное расследование завершилось 14-летним приговором экс-губернатору Алексею Смирнову. Его предшественник на посту главы региона Роман Старовойт чуть более года возглавлял Минтранс, а после снятия с должности покончил с собой. Смирнов и другие фигуранты дела дали против него показания.