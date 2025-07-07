Обстоятельства смерти экс-министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой в подмосковном Одинцово в день отставки 7 июля, устанавливают сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщила его официальный представитель Светлана Петренко.

«В Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта <…> с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — цитирует Петренко телеграм-канал Следкома.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил RTVI информацию о смерти Старовойта, уточнив, что это произошло «достаточно давно».

Президент России Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса назначен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что отставка Старовойта не подразумевала формулировки об утрате доверия. Комментируя увольнение министра, военные блогеры и политологи предположили, что она связана либо с транспортным коллапсом из-за атаки БПЛА, либо с его деятельностью на посту губернатора Курской области.

Преемник Старовойта — теперь уже тоже бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов — был задержан 16 апреля, у него дома прошли обыски, а суд санкционировал арест. Вскоре МВД сообщило, что Смирнов и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.