Российские авиаперевозчики потеряли около 20 млрд рублей на отмене и задержках рейсов за последние два дня — 5 и 6 июля, когда в аэропортах возник коллапс из-за частых атак БПЛА, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и источники в авиакомпаниях. Между тем сегодня, 7 июля, задерживаются уже десятки рейсов в Челябинске и Екатеринбурге, в московском Шереметьево перенесены около 60 вылетов.

По данным Минтранса, главу которого Романа Старовойта президент России Владимир Путин освободил от должности утром 7 июля, в субботу в Шереметьево, петербургском Пулково и нижегородском Стригино отменили свыше 250 рейсов и задержали более 270. К вечеру воскресенья в этих аэропортах было отменено 287 рейсов и задержано (более чем на два часа) 106.

По данным Росавиации, с 5 июля было отменено 485 рейсов и задержано 1,9 тысячи рейсов. За эти дни авиакомпании оформили вынужденный возврат 43 тысяч билетов, разместили в отелях 94 тысячи пассажиров, предоставили 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.

Потери авиакомпаний по подсчетам экспертов

Примерно 15—23 млн рублей одна авиакомпания теряет на отмене рейса, выполняемого на одном из самых распространенных в России самолете — Boeing 737-800 на 158 пассажиров с бизнес- и эконом-классом. В эту сумму входит средняя стоимость аэропортовых услуг, работа экипажей и упущенная выручка.

Около 1,5 млн рублей стоит авиакомпаниям опоздание рейса более чем на 15 минут — без учета затрат на обслуживание пассажиров.

Примерно в 1,5—2 млн рублей за четыре часа обходится использование запасного аэродрома.

Минимум 3,9—5,9 млрд рублей потеряли авиакомпании за первые сутки авиаколлапса (5 июля) в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино.

В среднем до 20 млрд рублей за сутки могли потерять российские авиакомпании из-за сбоев расписания по всей стране, заявил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.

Несколько десятков миллиардов рублей за сутки — и это только по трем регионам (Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область) — могут составлять общие непрямые убытки от перебоев в авиасообщении и отключения мобильного интернета с учетом финансовых потерь авиакомпаний, агрегаторов такси и опоздавших пассажиров.

Чем могли бы помочь власти

С одной стороны, количество жалоб от граждан снизилось по сравнению с аналогичным коллапсом 6—9 мая, констатировал глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков. С другой стороны, по его словам, это может быть связано с отсутствием мобильного интернета, из-за которого люди просто не могут подать обращение. Большинство обращений связаны с поиском представителей авиакомпаний и запросом информации о питании и размещении в отелях.

Янков и глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов предложили принять следующие меры:

сформировать единый оперштаб для отработки масштабных сбоев по общему стандарту,

для отработки масштабных сбоев по общему стандарту, создать в аэропортах «единое окно» для координации пассажиров в случае ЧС,

в случае ЧС, разработать четкую инструкцию по автоматизированному возврату денег за билеты , включая невозвратные тарифы,

, включая невозвратные тарифы, регламентировать бесплатное питание, предоставляемое авиакомпаниями : сейчас они выдают им ваучеры на самые дешевые варианты — например, чай + бутерброд,

: сейчас они выдают им ваучеры на самые дешевые варианты — например, чай + бутерброд, поручить аэропортам расселять «застрявших» пассажиров по отелям , пока авиакомпании заняты перекраиванием расписания и возвратом билетов (с последующим возмещением этих расходов перевозчиками),

, пока авиакомпании заняты перекраиванием расписания и возвратом билетов (с последующим возмещением этих расходов перевозчиками), предоставить налоговые льготы и другие меры косвенной государственной поддержки небольшим авиакомпаниям, для которых дополнительные издержки при массовых сбоях авиасообщения могут оказаться критичными.

Насколько пострадали туроператоры

По предварительным данным, 5—6 июля турфирмы могли потерять несколько десятков миллионов рублей, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, они несут дополнительные расходы в связи с:

размещением и питанием «застрявших» пассажиров, когда с этим не справляются авиакомпании,

перебронированием из-за сдвигов в расписании полетов, вызванных закрытием воздушного пространства и продолжающихся 2-3 дня после этого.

В целом, добавил Горин, массовых отказов россиян от уже оплаченных путевок из-за нынешнего авиаколлапса пока не наблюдается.