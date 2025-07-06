Продолжающиеся временные ограничения в работе российских аэропортов создали ситуацию, из-за которой тысячи пассажиров из разных регионов не могут добраться до пунктов назначения. Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом оказалось фактически парализовано, билеты на поезд разобраны, Turkish Airlines снова отменила рейсы в Турцию, а план «Ковер» продолжают объявлять то в одном городе, то в другом. Что происходит в России 6 июля на фоне транспортного коллапса — в материале RTVI.

«В течение двух суток украинские формирования провели несколько волн массированных атак на тыловые и приграничные регионы России», — пишет телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком. Минувшей ночью над Россией было сбито 120 БПЛА, днем налеты продолжились.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. В ведомстве напомнили, что при задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полного возврата стоимости билета, в том числе невозвратного. Глава Минтранса Роман Старовойт поручил Ространснадзору и транспортной прокуратуре держать на контроле ситуацию с соблюдением прав пассажиров.

По последним данным, обслуживание вылета и прилета рейсов временно прекратили аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Калуги, Кирова и Пскова. Калужский губернатор Владислав Шапша ранее сообщал в своем телеграм-канале о сбитом над регионом беспилотнике, глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил о введении режима опасности БПЛА.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал, что из-за режима «Беспилотная опасность» в отдельных районах возможны «перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G», а из-за плана «Ковер» временно не работает аэропорт, хотя «непосредственной угрозы для него в данный момент не наблюдается».

В течение дня снимали, вновь вводили и опять снимали ограничения в нижегородском аэропорту Стригино, который до этого 1,5 суток был парализован из-за режима беспилотной опасности. Чтобы не допустить скопления пассажиров, администрация аэропорта закрывала доступ в стерильную зону. За прошедшую ночь там скопилось более 50 человек, в течение дня рейсы постепенно отправляют.

В сочинском аэропорту задерживаются почти 50 рейсов, 28 из них — на вылет, срок задержек варьируется от часа до суток, они связаны с временными ограничениями в Поволжье, Московской и Ленинградской областях.

В московском Шереметьево было отменено 174 рейса, 80% из них пришлось на авиакомпании группы «Аэрофлот», сообщили в Росавиации. Железнодорожные билеты между Санкт-Петербургом и Москвой раскуплены, Федеральная пассажирская компания (ФПК) в экстренном порядке добавила вагоны к «Сапсанам» и другим поездам, чтобы те могли вместить больше людей.

В Пулково «для стабилизации расписания» создали единый оперативный штаб с участием представителей прокуратуры, аэропорта и авиакомпаний, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По состоянию на 16:00 (мск) в аэропорту было задержано 19 рейсов продолжительностью более 4 часов.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила более трети рейсов из Пулково в Анталью и Стамбул. В эти выходные из Пулково должны были вылететь 26 ее рейсов, 10 из них были отменены, четыре задержаны. Обратные рейсы перевозчик направил в московский аэропорт Внуково. Также вылеты из Санкт-Петербурга отменили Pegasus Airlines (в Стамбул) и Express Air (в тунисский Хаммамет).