В российских аэропортах возник коллапс из-за введения ограничений на вылет и прием рейсов. Наиболее сложная ситуация сложилась в московском Шереметьево и петербургском Пулково, где были задержаны и отменены десятки рейсов. Пассажирам пришлось по несколько часов ожидать вылета, а прибывших подолгу не выпускали из самолетов. Подробности — в материале RTVI.

Утром 5 июля Росавиация сообщила, что Шереметьево временно работает только на прием воздушных судов. Представитель ведомства Артем Кореняко объяснил это «ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе». Самолеты вылетают в «периоды ослабления ветра», добавил он.

В 13:00 пресс-служба Шереметьево сообщила о снятии временных ограничений, добавив, что скопления пассажиров в аэропорту нет.

«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — говорится в сообщении.

Росавиация заявила о снятии ограничений ближе к 15:00.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром и вечером в субботу сообщил о перехвате в общей сложности четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. Минобороны в течение дня несколько раз сообщало об уничтожении украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, с 13:50 до 19:00 средства ПВО сбили 48 украинских дронов, в том числе пять — над Московским регионом. Из них два летели на Москву, уточнили в министерстве.

Коллапс в Шереметьево и многочасовые ожидания в самолетах

В Шереметьево из-за временных ограничений задержалось более 170 рейсов, отменено почти 50, пишет Baza. В аэропорту возникло столпотворение. Людям пришлось сидеть и лежать на полу, свободных мест нет даже в кафе и бизнес-залах, добавляет канал. О проблемах рассказали пассажиры, которые должны были вылететь рейсами «Аэрофлота» в Ереван, Минск, Даламан, Бодрум, Алматы и Астану.

Пассажиров прибывших рейсов несколько часов не выпускали из самолетов. Прилетевшие в Шереметьево рейсами из Сургута и Оренбурга рассказали каналу «Осторожно, Москва», что их продержали в салоне больше трех часов. Многие пассажиры не успели из-за этого на стыковочные рейсы в других аэропортах.

Родственница застрявших пассажиров, которые должны были еще в 11:45 вылететь в Апатиты, заявила, что «воды им не дают, народу тьма, информации никакой нет».

В числе тех, кому пришлось несколько часов просидеть в самолете по прибытии в Москву, оказались участницы группы «Блестящие». Певицы возвращались в столицу из Кургана через Тюмень и провели в салоне лайнера более трех часов в ожидании трапа, пишет Baza.

«Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», — рассказала участница группы Ксения Новикова.

Объяснения «Аэрофлота»

После отмены ограничений многие рейсы прилетели в одно и то же время, в связи с чем в Шереметьево скопилась очередь из самолетов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлота» раздают воду и питание.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что в связи с массовым прибытием и вылетом самолетов после снятия ограничений резко выросла нагрузка на наземные службы.

«Сложности могут возникать, в том числе, с обслуживанием прилетевших рейсов, своевременностью высадки пассажиров в здание аэровокзала и выдачей багажа», — предупреждает «Аэрофлот».

В компании добавили, что при пересадке на другой рейс пассажирам предоставляют «ближайший возможный, на котором есть места», и обеспечить им вылет в более ранее время «не получится».

«Службы авиакомпаний Группы “Аэрофлот” и аэропортов находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить скорейшее восстановление расписания», — добавила пресс-служба перевозчика.

Проблемы в Пулково

Воздушное сообщение между Петербургом и Москвой «полностью парализовано», утверждает АТОР. По оценке организации, задержки и отмены рейсов повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.

Росавиация с ночи и в течение дня 5 июля три раза сообщала о введении ограничений в петербургском Пулково. В 17:40 ведомство отчиталось о возобновлении приема и выпуска самолетов. По данным Baza было отменено более 30 рейсов, около 100 перенесено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 16:24 сообщил об опасности БПЛА и предупредил о возможном частичном понижения сигнала с 4G до 2G. Около 18:00 он отчитался об отражении атаки беспилотников в Тосненском районе.

В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт и авиакомпании работают в усиленном режиме для стабилизации расписания, но предупредили, что «изменения будут вноситься».

«Дополнительно хотим проинформировать пассажиров, которые ожидают вылета в Москву. Часть рейсов была отменена. Они будут выполнены позднее, на самолетах большей вместимости», — сообщила руководитель пресс-службы Пулково Александра Саблина.

Часть рейсов в Москву будут объединены и выполнены на широкофюзеляжных бортах. Десять рейсов до Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы.

В числе пассажиров, которые не смогли добраться до Северной столицы в запланированное время, оказался певец Ваня Дмитриенко. Артист должен был выступить на VK Fest, но вместо него на сцену вышла группа «Три дня дождя», сообщает Neva.Today.

Дмитриенко рассказал, что его самолет посадили в московском Внуково, но «скоро» отправят в Петербург.

«Честно говоря, мы очень устали лететь, летели мы семь часов, даже больше, наверное», — отметил он.

Пассажиры рейса SU010, которые должны были вылететь в Петербург из Шереметьево в 9:45, рассказали «Осторожно, Москве», что борт сначала задержался на пять часов, в когда все-таки вылетел, не смог приземлиться в Пулково и вернулся в столицу.

Временные ограничения также вводили аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Сочи, Кирова, Казани, Ярославля и Калининграда.