Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 120 БПЛА самолетного типа над 11 регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

30 из них — над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Ленинградской. Еще по два над Смоленской и Новгородской областями, и по одному — над Тверской областью и Азовским морем, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, об утренней атаке дронов сообщил телеграм-канал «ЧП Новороссийск». Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе была отражена атака беспилотных катеров. Их точное количество он не привел. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев инцидент не комментировал.

Власти Брянской и Курской областей подтвердили информацию Минобороны о сбитых беспилотниках, но не привели других деталей. Брянский губернатор Александр Богомаз лишь уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Власти Орловской, Белгородской и Новгородской областей ситуацию с атакой дронов не комментировали.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что сегодня, 6 июля, с 01:00 до 06:00 было уничтожено 12 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА «незначительные повреждения» получил один частный дом, пострадавших нет, добавил он.

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти дронов (на один больше, чем в сводке Минобороны).

«Два из них были уничтожены в Кировском районе, два в Жуковском районе и один в Перемышльском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — рассказал он.

Кроме того, только сегодня были сняты действовавшие с 4 июля ограничения в аэропорту Калуга на прием и выпуск самолетов.

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко в своем посте о сбитых дронах не сообщал, объявив ночью о завершении режима воздушной опасности.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион были нейтрализованы два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

Глава Тверской области Игорь Руденя за 6 июля не приводил никаких данных. Накануне он рассказал, что вечером 5 июля в Торжокском округе сбит БПЛА, пострадавших среди населения и разрушений нет.