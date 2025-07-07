Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

О возможной отставке главы Минтранса ранее не сообщалось. На прошлой неделе Старовойт принимал участие в совещании президента с правительством. Кроме того, 2 июля министр транспорта рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Роман Старовойт — экс-губернатор Курской области. В 2012—2018 годах он возглавлял Росавтодор. На должности губернатора Курской области он был шесть лет. В мае 2024 года его назначали министром транспорта.

Старовойт является кандидатом педагогических наук, награжден орденами Почета и Дружбы.

После Старовойта с мая по декабрь 2024-го Курскую область возглавлял Алексей Смирнов. В апреле 2025 года Смирнова и бывшего первого вице-губернатора региона Алексея Дедова задержали по обвинению в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.