Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщает МВД. Сумма похищенных средств в уголовном деле составляет более 1 млрд рублей. Суд арестовал Смирнова на два месяца, отправив его в СИЗО.

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, Смирнов, Дедов, а также высшие должностные лица «Корпорации развития Курской области» (КРКО) руководили участниками организованной группы и организовали хищение бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Ранее по делу были задержаны трое руководителей КРКО, отметило ведомство.

Смирнова и Дедова задержали 15 и 16 апреля, уточняет МВД. Фигурантов доставили в Москву, где предъявили им обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мещанский районный суд Москвы вечером 16 апреля арестовал Смирнова на два месяца, отказав в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бывший губернатор не признает вину в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Власти Курской области находятся в контакте с правоохранителями по делу Смирнова, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время на время следственных действий приостановлено членство Смирнова в «Единой России», сообщили агентству в пресс-службе партии. «Если суд признает его виновным, он будет исключен», — отметили там.

«Он ли вор?»

По данным Mash, показания на Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого в декабре арестовали по делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Тогда же телеграм-канал писал, что экс-главу региона вызывали «на беседу в МВД», когда следствие установило «прямую связь» между ним и Лукиным — чиновники познакомились в годы работы в Москве.

Смирнов и Дедов получали по 10% от каждого контракта «Корпорации развития Курской области», утверждает Mash.

«Следствие считает, что с помощью Смирнова Лукин смог «правильно распределить» (найти нужных подрядчиков, которые бы согласились откатить 10% от стоимости контракта) почти 20 млрд бюджетных рублей, которые были направлены на оборонное строительство», — говорится в публикации телеграм-канала.

Бывший советник главы Курской области Роман Алехин, занимавший эту должность в период губернаторства Смирнова, усомнился в предъявленных чиновнику обвинениях.

«Если Смирнов украл, то я уже говорил, что я офицер милиции и согласен с Жегловым: вор должен сидеть в тюрьме. В ситуации с укрепами у меня вопрос: он ли вор? Я склоняюсь, что другой чиновник. И все ли воры садятся в тюрьму из-за того, что расхищали бюджет или не всегда есть политическая воля?» — написал он в своем телеграм-канале.

Смирнов во главе Курской области

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024 года. Он сменил на этом посту Романа Старовойта, который руководил регионом с 2018 года, а после отставки стал министром транспорта. Смирнов был его первым заместителем и председателем областного правительства.

В мае 2024 года Смирнов был назначен врио главы Курской области, а в сентябре одержал победу на выборах, набрав 65,28% голосов. При нем в августе 2024-го началось вторжение ВСУ в приграничные районы региона. В декабре 2024 года Смирнов досрочно сложил полномочия, уйдя в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял Александр Хинштейн.

Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к Смирнову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации». В свою очередь Старовойт допускал, что Смирнов недостаточно хорошо вел диалог с жителями Курской области, в том числе по мерам поддержки.

Второй фигурант дела Алексей Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области в мае 2024 года. В декабре он уволился по собственному желанию. Хинштейн сообщал о переходе Дедова на другую работу.

Дело о хищениях при возведении укреплений в приграничье

В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) были арестованы экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Впоследствии по делу о хищениях при возведении укреплений в приграничье были арестованы еще несколько фигурантов. Дедов проходил по нему как свидетель.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство укреплений в приграничье ― блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов. Эти компании создали «видимость выполнения работ» и «реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», указывала Генпрокуратура.

Защитные сооружения в итоге так и не построили. Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории» со стороны Украины, заявили в Генпрокуратуре.

В марте с бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.

13 марта Хинштейн заявил, что вокруг КРКО могут появиться новые уголовные дела. Уже через несколько дней «Коммерсантъ» сообщил, что в центральный аппарат МВД передали «целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной». Из материалов расследования следует, что «чиновники дважды оплачивали одни и те же работы; закупали морские контейнеры для подземных укрытий по двойной цене и экономили на бетоне, из-за чего так называемые «зубы дракона» не могли противостоять украинской бронетехнике».