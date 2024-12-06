Ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. <…> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована. Но задачи надо решать уже сегодня», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли назначение Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области, что развязка ситуации в регионе близка.

По словам Пескова, область находится в кризисной ситуации, поэтому там «нужен такой кризисный менеджер». «И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, перед Хинштейном стоят такие задачи, как восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей жителей Курской области. После того, как проблемы в регионе закончатся, нужно будет «очень быстро» заниматься его восстановлением и обеспечить возвращение людей, отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, были ли у российских властей претензии к бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, Песков заявил, что «здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации».

5 декабря президент России назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Прежний глава региона Алексей Смирнов, как сообщили в Кремле, досрочно сложил полномочия и ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов был назначен врио главы Курской области в мае 2024 года, а в сентябре победил на губернаторских выборах.

Путин отметил на встрече с Хинштейном, что тот два года был советником главы Росгвардии, имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Хинштейн «умеет работать в регионе», «слышит людей, защищает их интересы» и способен решать проблемы, которые волнуют жителей. Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в последнее время Смирнов недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона, в частности, по мерам поддержки.