Досрочно сложивший полномочия губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона, в частности, по мерам поддержки. Об этом заявил экс-глава области, ныне министр транспорта Роман Старовойт.

Он отметил, что на региональном и федеральном уровне было принято более 160 мер поддержки, как материальных, так и юридических. По этой причине, считает Старовойт, у Смирнова «возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми».

«Организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, — с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, в связи с этим было принято решение [об отставке]», — предположил министр, которого цитирует ТАСС.

Старовойт сказал, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему «всестороннюю поддержку».

По его мнению, «вопросом номер один» для Хинштейна станет оформление жилищных сертификатов. Проблем здесь возникнуть не должно, потому что по этому вопросу полностью налажено взаимодействие местного и федерального правительств и «все решения принимаются в считанные дни, если не часы», заверил Старовойт.

Указ президента Владимира Путина о назначении Хинштейна главой Курской области был опубликован вечером 5 декабря. Из него следовало, что Смирнов, руководивший регионом чуть более полугода, подал в отставку по собственному желанию.

В ночь на пятницу, 6 декабря, Смирнов в видеообращении к курянам сообщил, что переходит на новую должность «по решению руководства». Он не уточнил, о какой должности идет речь.

«Сегодня наш регион, вся страна и каждый из нас стоят перед серьезнейшими вызовами и каждый патриот должен отдать долг перед Родиной. По решению руководства я перехожу на новое место работы, там, где мой опыт и умения будут наиболее полезны для страны. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал Смирнов.

Он пообещал, что на новом месте работы приложит все усилия «для того, чтобы Курской области оказывать наибольшее содействие в ее скорейшем восстановлении».