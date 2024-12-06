Депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщил, что в ближайшее время выдвигается в регион и приступит к работе.

«Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. На встрече депутатом глава государства отметил, что значительная часть деятельности депутата связана с работой в Госдуме. В то же время президент указал, что политик два года был советником главы Росгвардии, имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

По словам главы государства, по мере освобождения занятой ВСУ части Курской области в регионе нужно будет «очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики», а также организовать работу по помощи местным жителям, «которые в ней, безусловно, нуждаются».

Комментируя назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутат «умеет работать в регионе», «слышит людей, защищает их интересы» и способен решать проблемы, которые волнуют жителей. У него «должно все получиться», добавил председатель нижней палаты парламента.

Действующий губернатор Александр Смирнов досрочно сложил полномочия, уйдя в отставку по собственному желанию, уточняется в документе. Сам Смирнов пока не комментировал уход с должности главы региона.