Назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна руководителем Курской области не было неожиданным, потому что на этот пост наверняка рассматривалось несколько кандидатур, которые проходили в администрации президента «огромное количество согласований». Об этом RTVI заявил политолог Александр Безделов.

Он отметил, что у Хинштейна «хорошие взаимоотношения с теми, кого называют силовиками», а это большой плюс в приграничном регионе, где идут боевые действия, поскольку «гражданской администрации приходится обеспечивать взаимодействие с силовыми органами, правоохранительными органами, Минобороны и так далее».

Политолог выразил уверенность в том, что Хинштейн был не единственным кандидатом, которого рассматривали на пост курского губернатора, но именно он «оказался оптимальной фигурой».

«Сама логика, методика работы администрации президента — это огромное количество согласований, показателей, виз, которые ставят в том числе и представители силовых органов. <…> Безусловно, когда была найдена кандидатура, вопрос был решен тут же», — убежден Безделов.

По его словам, сейчас Курской области требуется «эффективный руководитель в сложных кризисных условиях», способный «быстро принимать решения, поскольку от этого зависят жизни многих людей». Предыдущий руководитель Курской области Алексей Смирнов не смог выполнять эти задачи и именно поэтому покинул пост, считает политолог.

«Он не справился в условиях ведущихся боевых действий со своими обязанностями, то есть не смог эффективно наладить взаимодействие с силовыми структурами, обеспечить работу с переселенцами и работу муниципалитетов», — пояснил Безделов.

Теперь Смирнов, возможно, получит «переходную должность перед уходом в никуда», предположил эксперт.

О смене руководителя Курской области накануне, 5 декабря, сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Алексей Смирнов оставил пост по собственному желанию и переходит на другую работу, и предложил возглавить регион Хинштейну. Тот поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что это назначение сопряжено с большой ответственностью.

Бывший губернатор Курской области, министр транспорта России Роман Старовойт объяснил кадровую перестановку тем, что Смирнов не смог наладить диалог с населением, в том числе по мерам поддержки в связи с боевыми действиями. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выбор Хинтшейна в качестве врио курского губернатора обусловлен необходимостью кризисного управления регионом.