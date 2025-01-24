По делу о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на два месяца — до 22 марта — арестован директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, сообщила пресс-служба судебной системы региона в своем телеграм-канале.

Федорову предъявлено обвинение в хищении денежных средств организации в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен и его сообщники присвоили 43,5 млн рублей, выделенных на строительство укреплений.

По данным СПАРК, ООО «ТГ Курск» («Торговый дом Курск») было зарегистрировано в 2022 году как полностью принадлежащее Федорову. Среди видов деятельности компании указаны и торговля, и строительство. По итогам 2023 года активы организации превышали 303,2 млн рублей.

В Курскую область Федоров переехал из Ивановской, где с октября 2021 года по март 2023 года руководил региональным фондом капремонта в статус и.о. гендиректора. Его фамилия уже упоминалась в публикациях СМИ о хищении средств при строительстве линии обороны: бизнесмена называли создателем фирм, связанных с Корпорацией развития Курской области и предположительно задействованных в схеме вывода денег.

В Ивановской области Федоров владел и управлял несколькими организациями, на данный момент ликвидированными налоговой службой, а также учредил ООО «Энерго Рессурс», которое занимается «обеспечением работы котельных».

Дело о хищениях при строительстве курской линии обороны

Телеграм-канал Mash предполагал, что хищение средств при строительстве линии фортификационных сооружений могло стать причиной отставки курского губернатора Алексея Смирнова, вместо которого в статусе и.о. был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Приступив к исполнению обязанностей, он заявил, что коррупция на стройке укреплений вышла за грань добра и зла.

Проверки участников этих работ начались еще осенью. В конце октября полиция Курска провела обыски в офисе компании «Сиэми» — одного из подрядчиков строительства. «Коммерсантъ» связывал эту фирму с депутатом региональной облдумы Максимом Васильевым.

Васильев подтвердил, что «Сиэми» возводила первую линию укреплений на границе — два сооружения «в рамках договора подряда и еще одно по договору субподряда». Некоторые, по словам депутата, стояли пустыми, поскольку после постройки их не подготовили к эксплуатации, а аванс из-за этого «висел как убыток», и к тому же «все подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались».

По данным «Ъ», в рамках субподряда «Сиэми» сотрудничала с курской компанией «КТК Сервис», которая в декабре 2022 года получила от «Корпорации развития Курской области» заказ на строительство части фортификационных сооружений в Глушковском районе за 192,65 млн рублей. Впоследствии «КТК Сервис» признали банкротом, оценив ее долг перед заказчиком в 174,33 млн рублей.

Ивановские фигуранты в Курской корпорации развития

9 декабря был арестован экс-заместитель гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин: ему предъявили обвинение в необоснованном расходовании средств, которые предназначались для строительства защитных сооружений в регионе. По версии следствия, Грабин, отвечая за управление имуществом и деньгами корпорации, согласовал и оплатил коммерческой фирме строительство приграничных укреплений, уже построенных другой компанией.

Через несколько дней по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержали и гендиректора корпорации Владимира Лукина. По данным Mash, показания против него дали уже упомянутый депутат Васильев и бывший глава региона Алексей Смирнов. В сюжете ГТРК «Курск» про обыски у Лукина сообщалось, что в его квартире и загородном доме нашли около 2 млн рублей наличными и наручные часы элитных марок общей стоимостью около $100 тысяч.

В Курскую область Лукин перебрался из Ивановской, где с 2018 по 2020 годы координировал работу ЖКХ в правительстве, а потом был советником губернатора. Он привез с собой команду, включая Снежану Мартьянову, которая стала его заместителем в Корпорации развития.

В начале января 2025 года Мартьянову арестовали по подозрению в хищении средств при ремонте многоквартирных домов в Ивановской области. Созданное ею ООО «Юридические услуги» получало заказы от областного фонда капремонта, которым тогда руководил арестованный сегодня Денис Федоров. Работу фонда курировал глава регионального департамента ЖКХ — Владислав Мартьянов, брат Снежаны. Курированием самого департамента, по данным местных СМИ, занимался Лукин в статусе советника губернатора.