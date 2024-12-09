Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина по обвинению в необоснованном расходовании средств, которые предназначались для строительства защитных сооружений в регионе. Об этом сообщила пресс-служба судов Курской области.

Грабину предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Об аресте экс-замглавы компании ходатайствовало следственное управление МВД России по Курской области. Прокуратура поддержала это решение.

По данным следствия, в 2023 году Грабин, отвечавший тогда за управление имуществом и денежными средствами в «Корпорации развития Курской области», заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области.

Следователи установили, что эти работы уже ранее были выполнены и оплачены другой строительной фирме. В ведомстве считают, что это привело к «необоснованному расходованию бюджетных денежных средств в размере более 173 млн рублей».

До этого в рамках прокурорской проверки дело о хищении бюджетных средств завели по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отметили в ведомстве.

О проверках компаний, строивших фортификационные сооружения

В конце октября полиция Курска провела обыски по уголовному делу о мошенничестве в компании «Сиэми», выступавшей одним из подрядчиков возведения линии обороны. Газета «Коммерсантъ» («Ъ») называла эту компанию близкой к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Он признавал, что «Сиэми» занималась строительством первой линии обороны на российской границе. По его словам, два сооружения строились «в рамках договора подряда, еще одно — по договору субподряда».

Также Васильев рассказал, что некоторые фортификационные сооружения так и остались пустовать, поскольку были не полностью готовы к эксплуатации после постройки. По словам депутата, деньги, полученные авансом за строительство сооружений, «висят как убыток, так как объекты не закрыты», к тому же «все подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались».

По данным «Ъ», в рамках субподряда «Сиэми» сотрудничала с курской компанией «КТК Сервис», которая в декабре 2022 года получила договор на строительство части фортификационных сооружений в Глушковском районе. Их стоимость оценивалась в 192,65 млн рублей. Согласно информации издания, заказчиком выступала «Корпорация развития Курской области», которая занималась всеми контрактами на возведение оборонительных сооружений.

Позже «КТК Сервис» признали банкротом, а ее долг перед «Корпорацией развития Курской области» оценивали в 174,33 млн рублей.

Как выяснил «Ъ», сама «Корпорация развития Курской области» является фигурантом нескольких судебных разбирательств. С компании взыскивают долги за неоплаченные работы.

В середине сентября замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым вручил награду главе «Корпорации развития Курской области» Владимиру Лукину, о чем свидетельствует запись новостного выпуска программы «Вести-Курск».

Телеграм-канал Mash допустил, что в скором времени помимо Грабина может быть задержан директор «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. По информации канала, на него, а также на бывших замгубернатора Алексея Дедова и Романа Денисова дал показания один из арестованных российских заместителей министра обороны.

По версии канала, одной из причин срочной отставки главы Курской области Алексея Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений в регионе.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Из указа Путина о назначении Хинштейна следовало, что Алексей Смирнов, руководивший регионом 200 дней, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов же сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства».

Часть территории Курской области находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начали наступление на этот регион в ночь на 6 августа. С тех пор там продолжаются бои; агентство Reuters в ноябре передавало со ссылкой на источник в украинском Генштабе, что украинские военные теперь контролируют на 40% меньше территории, чем они заняли изначально.