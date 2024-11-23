Площадь контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области сократилась более чем на 40%, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском Генштабе. По его словам, ВСУ продолжают контролировать только 800 кв. км территории, тогда как изначально они заняли около 1,3 тыс. кв. км этого российского региона.

«Максимум мы контролировали около 1376 кв. км, сейчас, конечно, эта территория стала меньше. Противник наращивает контратаки», — сказал собеседник агентства.

Он выступил с утверждением, что под контролем украинских военных остается часть Курской области площадью 800 кв. км. «Мы будем удерживать эту территорию до тех пор, пока это будет целесообразно с военной точки зрения», — добавил источник Reuters.

Как отмечает агентство, атака ВСУ стала первым наземным вторжением иностранного государства в Россию со времен Второй мировой войны. Киев хотел остановить российские атаки на востоке Украины и получить рычаги влияния на случай мирных переговоров, однако российские войска не перестали продвигаться, сказано в публикации.

Источник в украинском Генштабе в беседе с агентством отметил также, что для поддержки России в Курскую область прибыли около 11 тыс. северокорейских военнослужащих, но основная их часть все еще находится на этапе завершения подготовки.

Минобороны России не предоставило Reuters оперативного комментария по поводу оценок украинской стороны. Само агентство не смогло удостовериться в верности информации, приведенной источником в Генштабе ВСУ.

На прошлой неделе о прибытии на восток России более чем 10 тыс. северокорейских военных сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Он утверждал, якобы «большинство из них переместились на запад в Курскую область, где начали участвовать в боевых действиях наряду с российскими войсками».

Газета NYT ранее в ноябре писала, что Россия в рамках подготовки к контрнаступлению в Курской области собрала 50-тысячную группировку войск, в которую якобы вошли в том числе северокорейские военные. Официально ни Москва, ни Пхеньян эти данные не подтверждали.

В КНДР в октябре назвали «беспочвенными слухами» данные о переброске в Россию северокорейских военных. Президент России Владимир Путин в этом контексте напоминал о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Почти 150 тыс. человек из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам региональных властей, восстановление Курской области обойдется более чем в 700 млрд рублей.