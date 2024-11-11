Восстановление Курской области после наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обойдется более чем в 700 млрд рублей. Об этом сообщил во время оперативного совещания губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, 118 млрд рублей уйдет на восстановление территорий, где «шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации».

«С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», — сказал Смирнов (цитата по ТАСС).

Учитывается ущерб предприятий, агропромышленного комплекса, социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и прочих объектов, объяснил губернатор.

На прошлой неделе Смирнов отмечал, что на восстановление домов, поврежденных в результате атаки ВСУ по территории Курской области, понадобится более 100 млрд рублей.

Атака ВСУ на Курскую область началась в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Почти 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Президент России Владимир Путин полагает, что Украина пыталась путем этой атаки отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось».

Газета The New York Times накануне сообщила, что Россия собрала 50-тысячную группировку войск, чтобы уже «в ближайшие дни» начать контрнаступление с целью выбить украинские ВС из Курской области. Издание отмечает, что в группировку войск якобы вошли в том числе северокорейские военные. Минобороны России эти данные не комментировало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал скептически относиться к данным о военных КНДР в России, а сам президент Владимир Путин в этом контексте напоминал о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи.