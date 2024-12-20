Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонной линии на приграничных территориях, которое привело к растрате 173 млн бюджетных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

Лукин был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Министерство будет ходатайствовать об аресте задержанного, пишет ТАСС. По данным Mash, показания на Лукина дали депутат областной Думы Максим Васильев и бывший губернатор области Алексей Смирнов, помимо них на опросе по делу присутствовал заместитель губернатора Алесей Дедов.

Смирнов наградил Лукина медалью Министерства обороны 12 сентября. В этот день Смирнов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров награждали чиновников медалями «За укрепление боевого содружества» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Видеозапись церемонии награждения была выложена на сайте ГТРК «Курск».

«Эти награды — свидетельство единства, решимости и стойкости всех, кто работает на благо нашей Родины. Мы ценим доверие и поддержку Министерства обороны, и я уверен, что впереди нас ждут новые успехи в деле укрепления безопасности», — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Курской области (ранее — официальный телеграм-канал губернатора), опубликованном в день награждения.

За несколько дней до задержания Лукина, 9 декабря, Ленинский районный суд Курска поместил под арест сроком на два месяца его бывшего заместителя Игоря Грабина. По версии следствия, будучи ответственным за управление имуществом и денежными средствами в «Корпорации развития Курской области», Грабин подписал соглашение и оплатил коммерческой организации работы по возведению укреплений на границе области, которые уже были выполнены и оплачены другой строительной компании.

О проверках компаний, ответственных за оборону Курской области

В конце октября прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве в компании «Сиэми», которая выступала в качестве одного из подрядчиков возведения оборонных укреплений. По данным «Коммерсанта», эта компания связана с Васильевым, который признавал, что «Сиэми» была ответственна за возведение первой линии обороны на границе с Украиной. Депутат утверждал, что два сооружения были возведены «в рамках договора подряда, еще одно — по договору субподряда».

По словам Васильева, часть сооружений остались пустыми, так как не были полностью подготовлены ко вводу в эксплуатацию после постройки. Он также сообщил, что полученные авансом средства на строительство «висят как убыток, так как объекты не закрыты», а «подрядные организации ни с кем до конца не рассчитались».

Компания «Сиэми» сотрудничала с курской компанией «КТК Сервис», получившей договор на строительство части фортификационных сооружений в Глушковском районе в декабре 2022 года, чья стоимость оценивалась в 192,65 млн рублей, писал «Коммерсантъ». Заказчиком выступила «Корпорация развития Курской области». Позднее «КТК Сервис» была признана банкротом, ее долг перед «Корпорацией развития Курской области» оценивался в 174,33 млн рублей.

Телеграм-канал Mash писал, что на Лукина, а также на двух бывших заместителей главы региона — Алексея Дедова и Романа Денисова — дал показания один из арестованных заместителей министра обороны.