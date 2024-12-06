Решение президента России Владимира Путина назначить депутата Госдумы Александра Хинштейна главой Курской области выглядит нестандартно, и это «очевидный признак проблемы», заявил RTVI политолог Александр Кынев. Однако, по его словам, это назначение может быть «временным сценарием».

Ответить на вопрос о том, почему главу Курской области решили сменить именно сейчас, Кынев не смог, сославшись на отсутствие «объективных данных» и доступа к «социологии», которой власть «не делится».

«Решение выглядит, мягко говоря, нестандартно. У нас не было такого, чтобы губернатора после выборов через три месяца фактически снимали. Это очевидный признак проблемы, потому что по-другому это объяснить невозможно», — считает эксперт.

Он напомнил, что у Хинштейна нет опыта руководства даже предприятием или организацией, поэтому единственное объяснение выбора его кандидатуры — что он как «творческий человек, профессиональный депутат и журналист» будет выполнять «какие-то пиар-задачи, которые нужно срочно решить».

Одна из этих пиар-задач, по мнению Кынева, может быть связана с «озабоченностью протестными настроениями в регионе, ростом недовольства и неспособностью нынешней администрации на это отвечать».

«Наши чиновники за последние 20 лет <…> абсолютно разучились разговаривать с людьми, и потребовался кто-то, который может выйти, поговорить с людьми», — предположил политолог.

По его словам, в Курской области «есть очевидный гнев и попытка найти причины того, почему регион оказался не готов к ситуации последних месяцев, когда часть территории занята войсками ВСУ, потому что это вопрос — на что шли деньги, как строили всякие заградительные объекты и так далее».

В этой ситуации, считает Кынев, пригодится то, что Хинштейн хорошо умеет — «объединять людей в борьбе с чем-нибудь, он занимался разоблачениями».

«Поэтому есть единственное рациональное объяснение — что нужно, чтобы кто-то говорил с людьми и нашёл с ними общий язык. Общей темой может быть борьба с нерадивыми чиновниками, которые неправильно что-то в регионе делали, из-за чего люди пострадали», — допустил эксперт.

Однако, подчеркивает Кынев, «купирование недовольства» — это временная задача и «достаточно краткосрочная история».

«Соответственно, возникает вопрос — это временная работа, и потом придёт какой-то другой руководитель? В принципе, такие сценарии редко, но реализовывались — но это было давно. У нас бывали случаи условно временных администраций», — напомнил политолог, приведя в пример Хакасию в 2018 году, Карачаево-Черкесию в 1999 году и Ингушетию с Северной Осетией в начале 1990-х.

Если же назначение Хинштейна в Курскую область — это «сценарий постоянный», тогда, по словам Кынева, встает «вопрос конфигурации» региональной власти.

«В регионе посты разделены — есть губернатор и есть глава правительства. Теоретически возможна конструкция “политический губернатор / экономический премьер”. Но это опять-таки сложный вопрос, потому что эти люди должны быть совместимы и в состоянии работать вместе», — отметил политолог.

Покинувший губернаторский пост Алексей Смирнов с высокой долей вероятности займет «какую-то выгодную» должность в одном из многочисленных ведомств или корпораций, считает Кынев.

«Как показывает практика, у нас чиновники уходят в аппарат ведомств, корпораций, чаще всего заместителями министров, заместителями полпредов, советниками, помощниками и так далее», — пояснил он.

Его коллега Александр Безделов в беседе с RTVI предположил, что Смирнова ждет назначение на какую-то «переходную должность перед уходом в никуда». Он объяснил его отставку неспособностью справиться с губернаторскими обязанностями в условиях идущих в регионе боевых действий, организовать взаимодействие с силовыми структурами, работу с переселенцами и муниципалитетами.

По мнению Безделова, назначение Хинштейна не стало неожиданностью, поскольку в администрации президента наверняка рассматривалось несколько кандидатур, каждая из которых проходила многочисленные этапы согласования. Налаженные депутатом взаимоотношения с силовыми структурами станут «большим плюсом» при управлении регионом, где идут боевые действия, подчеркнул политолог.

О смене главы Курской области вечером 5 декабря заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув что Смирнов уходит по собственному желанию на другую работу, и предложил возглавить регион Хинштейну. Тот в ответ признал, что эта работа означает большую ответственность.

Экс-губернатор Курской области, глава Минтранса России Роман Старовойт объяснил уход Смирнова его неспособностью наладить диалог с населением, особенно по поддержке в связи с боевыми действиями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выбор Хинтшейна на пост врио курского губернатора обусловлен необходимостью кризисного управления регионом.