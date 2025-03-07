По итогам экспертизы качества бетонных пирамид («зубов дракона»), установленных в качестве оборонных сооружений в приграничье Курской области, было заведено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке «зубов дракона» была Корпорация развития Курской области. Заведено уголовное дело», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что эту информацию также подтвердил другой источник в правоохранительных структурах, знакомый с делом.

В конце февраля пресс-служба судебной системы Курской области сообщила в телеграм-канале о том, что АО «Корпорация развития Курской области» выступает в качестве ответчика в тринадцати гражданских делах, которые рассматривает областной Арбитражный суд.

Истцами по делам, заведенным в отношении корпорации, выступают областная прокуратура, Управление капитального строительства Курской области, компании «СИЭМИ», «Техимпекс», «Электростроймонтаж» (ЭСМ), «Энерго Рессурс» и «МК Групп».

Дело «Корпорации развития Курской области»

Об аресте гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и бывшего замглавы компании Игоря Грабина стало известно в декабре 2024 года. Им были предъявлены обвинения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как утверждает следствие, в 2023 году подрядчик получил от Грабина 80% средств, предусмотренных в рамках контракта на строительство оборонительных сооружений на приграничных территориях, хотя ранее деньги за выполнение этих работ были переданы другой строительной организации.

В январе стало известно, что Генпрокуратуре потребовала взыскать 3,2 млрд рублей, присвоенных на контрактах по возведению фортификационных сооружений с Лукина, а также его бывших и действующих заместителей Грабина и Снежаны Мартьяновой, владельца компаний «Энерго Рессурс» и «Торговый Дом Курск» Владислава Мартьянова, директора компании «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, депутата Курской думы Максима Васильева, бывшего депутата областной думы Юрия Бессонова, учредителей «Яртэс инжиниринг» Максима Воронина и Владимира Коноплева и учредителя «Техимпэкс» Ивана Уткина.

Об аресте Дениса Федорова стало известно 24 января. Мужчине предъявили обвинения в хищении более, чем 43,5 млн рублей в ходе строительных работ. Отмечалось, что Федоров был причастен к созданию фирм, связанных с корпорацией, и мог принимать участие в выводе средств.

В начале февраля сообщалось об аресте гендиректора компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского. По версии следствия, он находился в сговоре с главой корпорации. Синьговскому предъявили обвинение в хищении около 51 млн рублей.

В конце февраля также стало известно об аресте директора компании «Кремень» Игоря Ругаева, который обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках договора с «Корпорацией развития Курской области» на возведение оборонительных сооружений.