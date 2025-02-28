Ленинский районный суд Курска арестовал директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

«Кремень» получил бюджетные средства в рамках договора с «Корпорацией развития Курской области» — они предназначались для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Следствие установило, что деньги были похищены «путем обмана в особо крупном размере». По решению суда Ругаев пробудет в СИЗО до 20 апреля, однако постановление еще может быть обжаловано.

В феврале бизнесмен провел под административным арестом восемь суток за организацию публичного мероприятия на Красной площади в Курске. Как пишет «Коммерсантъ», Ругаев призывал других участников строительства линии обороны собраться у здания регионального правительства и требовать от властей приемки выполненных работ. В суде он не признал себя виновным в административном правонарушении.

Дело о хищениях при создании курской линии обороны

По делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области проходит несколько человек. В декабре Ленинский суд Курска арестовал гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и бывшего замглавы компании Игоря Грабина. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор и выплатил подрядчику аванс (80% от стоимости контракта) за строительство фортификационных сооружений в регионе, при этом ранее корпорация выплатила деньги за эти работы другой строительной фирме. Таким образом, Грабин по указанию Лукина необоснованно профинансировал второго подрядчика, что привело к ущербу на сумму около 170 млн рублей, считает следствие.

В январе также был арестован директор компании «Торговый дом Курск» Денис Федоров, обвиняемый в хищении более 43,5 млн рублей при строительстве защитных сооружений. «Коммерсант» писал, что Федоров причастен к созданию фирм, связанных с «Корпорацией развития Курской области» и предположительно задействованных в схеме вывода денег.

В феврале по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, арестовали генерального директора компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского. По версии следствия, бизнесмен, будучи единственным участником и главой «СИЭМИ», вступил в сговор с управленцами Корпорации развития Курской области и похитил не менее 51,6 млн рублей. Он арестован до 29 марта.