Ленинский районный суд Курска арестовал генерального директора компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении более 50 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По версии следствия, Синьговский, будучи единственным участником и главой «СИЭМИ», вступил в сговор с управленцами Корпорации развития Курской области и похитил не менее 51,6 млн рублей.

Синьговский обвиняется в хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Он арестован до 29 марта.

Дело о хищениях при создании курской линии обороны

В декабре Ленинский суд Курска арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и бывшего замглавы компании Игоря Грабина. Оба стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Корпорация развития Курской области выступала генеральным подрядчиком при строительстве фортификационных сооружений в регионе. По данным МВД и Следственного комитета, в июле 2023 года организация расторгла договор с прежним подрядчиком из-за невыполнения им условий договора. При этом вернуть средства, перечисленные в рамках исполнения госконтракта, Корпорация развития не потребовала.

Грабин по указанию руководителя заключил договор с новым подрядчиком, полностью выплатив ему аванс (80% от стоимости контракта). Объем и стоимость работ, которые уже были выполнены ранее, не были учтены.

Таким образом, Грабин по указанию Лукина необоснованно профинансировал второго подрядчика, что привело к ущербу на сумму около 170 млн рублей, считает следствие.

В январе также был арестован директор компании «Торговый дом Курск» Денис Федоров, обвиняемый в хищении более 43,5 млн рублей при строительстве защитных сооружений. «Коммерсант» писал, что Федоров причастен к созданию фирм, связанных с Корпорацией развития Курской области и предположительно задействованных в схеме вывода денег.

«Снизило обороноспособность Курской области»

В конце января Генпрокуратура подала иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с руководства Корпорации развития Курской области и группы предпринимателей в счет компенсации ущерба. По данным ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области было выделено из бюджета 19,4 млрд рублей на строительство защитных сооружений «с целью защиты страны от военной агрессии Украины» ― блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов.

Ответчики создали «видимость выполнения работ» и «реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов».

Защитные сооружения в итоге так и не построили. Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории» со стороны Украины, заявили в Генпрокуратуре.

В качестве третьих лиц по иску заявлены Минобороны России, управление капитального строительства Курской области и Минстрой региона. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона поддержат иск Генпрокуратуры в суде.

Телеграм-канал Mash предполагал, что хищения при строительстве фортификационных сооружений могли стать причиной отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова, вместо которого был назначен Хинштейн.