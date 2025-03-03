Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал саботажем отказ исполнять его решение о введении моратория на продолжение комплексного развития территорий и строительства жилья в Железногорске со стороны руководства «Корпорации развития Курской области». Об этом он заявил в ходе заседания областного правительства.

«Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручения главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», — сказал он.

Глава региона также обратился к жителям Железногорска и отметил, что решение по этому вопросу уже принято.

«Никакого строительства в ближайшее время там не будет, пока мы сами во всем детально не разберемся. Если речь идет о попытке застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей, я против такой стройки», — уточнил Хинштейн.

Глава региона дал поручение министру имущества Курской области Дмитрию Савину принять все необходимые правовые и процессуальные решения, а также потребовал объяснений от врио гендиректора корпорации Александра Бережного по этому и некоторым другим вопросам.

«Это не первый вопрос и не первое недоумение к действиям корпорации, ее руководства, которые почему-то считают себя выше всех. Я не знаю — или воздух какой-то такой печальный внутри корпорации развития и что-то делается вроде и с адекватными даже людьми, или что-то еще», — добавил он.

Дело «Корпорации развития Курской области»

В декабре 2024 года стало известно об аресте генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и экс-заместителя руководителя компании Игоря Грабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2023 году Грабин выплатил подрядчику 80% от стоимости контракта за строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, несмотря на то, что ранее средства за эти работы были направлены другой строительной организации, что стало причиной ущерба в 170 млн рублей.

В январе был помещен под арест директор компании «Торговый дом Курск» Денис Федоров. Ему предъявили обвинения в хищении более чем 43,5 млн рублей в ходе строительных работ. По данным «Коммерсанта» Федоров имел отношение к созданию фирм, связанных с корпорацией, и мог участвовать в схеме вывода средств.

В начале февраля был также арестован генеральный директор компании «СИЭМИ» Виталий Синьговский. Следствие обвинило его в сговоре с руководством корпорации и хищении около 51 млн рублей.

В конце февраля сообщалось об аресте директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, которые были выделены в рамках договора с «Корпорацией развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.