Задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом пишут «Ведомости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника «Ведомостей», сотрудники МВД провели со Смирновым следственные действия. Дома у экс-главы региона прошли обыски, сообщает телеграм-канал SHOT.

Вместе со Смирновым задержан бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, передает ТАСС. По информации источника агентства, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

РБК со ссылкой на источники пишет, что Смирнова задержали в Москве 15 апреля, Дедова — в тот же день в Курске.

В деле речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений, сообщил источник ТАСС. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что экс-глава региона задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей «Корпорации развития Курской области».

По данным Mash, показания на Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого в декабре арестовали по делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

«И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью», — говорится в публикации.

Как утверждает Mash, по предварительной информации, они могли участвовать в хищении госсредств из «фонда ЖКХ» этого региона.

Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В ближайшее время фигурантов могут доставить в Москву на допрос, пишет SHOT.

Процессуальный статус Смирнова не определен, передает телеграм-канал «112».

Алексей Смирнов возглавлял Курской область чуть более полугода. Он сменил на посту Романа Старовойта, который руководил регионом с 2018 года, а после отставки стал министром транспорта. Смирнов был его первым заместителем и председателем областного правительства. В мае 2024 года Смирнов был назначен врио главы Курской области, а в сентябре одержал победу на выборах, набрав 65,28% голосов. При нем в августе 2024 года началось вторжение ВСУ в приграничные районы региона. В декабре 2024 года Смирнов досрочно сложил полномочия, уйдя в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял Александр Хинштейн. Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к Смирнову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации». В свою очередь Старовойт допускал, что Смирнов недостаточно хорошо вел диалог с жителями Курской области, в том числе по мерам поддержки. Алексей Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области в мае 2024 года. В декабре он уволился по собственному желанию. Хинштейн сообщал о переходе Дедова на другую работу.

Mash пишет, что незадолго до задержания у Смирнова были проблемы с сердцем: после отставки он был госпитализирован в клинику в Москве с жалобами на боли в груди в районе сердца. В последнее время экс-губернатор находился в одном из своих коттеджей в подмосковном Красногорске, говорится в публикации.

Смирнова в декабре вызывали «на беседу в МВД», писал Mash. Как утверждал канал, следствие установило прямую связь между ним и арестованным экс-гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным. Чиновники познакомились в годы работы в Москве, отмечает Mash.

«Решение по Смирнову будет зависеть от показаний Лукина», — говорится в публикации.

Дело о хищениях при возведении укреплений в приграничье

Помимо Лукина, по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) был задержан его бывший заместитель Игорь Грабин. Впоследствии по делу о хищениях при возведении укреплений в приграничье были арестованы еще несколько фигурантов. Дедов проходил по нему как свидетель.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство укреплений в приграничье ― блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов. Эти компании создали «видимость выполнения работ» и «реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», указывала Генпрокуратура.

Защитные сооружения в итоге так и не построили. Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории» со стороны Украины, заявили в Генпрокуратуре.

В марте с бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.