Военные блогеры и часть политологов считают основной причиной отставки Романа Старовойта с поста главы Минтранса России его бывшую деятельность в качестве губернатора Курской области. Некоторые также указывают на возможную связь с авиаколлапсом из-за частых атак беспилотников 5-6 июля. Как они оценивают отставку и что говорят возможной дальнейшей судьбе теперь уже бывшего министра — в материале RTVI.

Телеграм-канал «МИГ России» одним из первых отметил в комменатрии, что до назначения в правительство Старовойт руководил Курской областью, в отношении некоторых членов администрации которой впоследствии возбудили уголовные дела о коррупции. Об этом же написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Канал «Win/Win» конткретизирует, что «со Старовойтом, бывшим губернатором Курской области, был связан весь вопрос оборонительных работ», а его преемник на посту главы региона Алексей Смирнов «получил срок».

Экс-глава Курской области Смирнов, задержанный в середине апреля по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной, еще не получил срок — суд только предстоит. Пока же он находится под стражей в качестве меры пресечения, которую ему продлили до 15 сентября. В июне стало известно, что в материалах дела речь также идет о растрате бюджетных денег, выделенных на строительство опорных пунктов для погранслужбы Курской области.

«Наверное, высоко назначат Старовойта сейчас? Или наоборот?» — задается вопросами Win/Win.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» напомнил, что 5 июля в российских аэропортах начался коллапс, из-за которого были задержаны сотни рейсов и который нанес убытки авиакомпаниям на сумму в 20 млрд рублей. Политолог Илья Гращенков дополнительно отметил, что на посту министра Старовойт «не справился с заменой самолетов на отечественные МС-21, которые дорожают в цене, а сроки все отодвигаются».

Военный эксперт, автор канала Colonelcassad Борис Рожин

Сейчас в Курской области продолжаются расследования масштабного воровства на строительстве фортификации в южных районах. Часть из этих дел затрагивает период, когда губернатором области был Старовойт.

Похоже, что следствие по делу о пропаже миллиардов на строительстве защитных сооружений в Курской области, все-таки дошло до главного фигуранта.

Военный блогер Кирилл Федоров

Не вижу в комментах слез и боли по поводу ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА. К чему бы это..? И не последует ли за этим указом кое-какие иные документы, временно менее публичные..?

Куряне так радуются этой новости, прям как армия радовалась приговору Тимурке и Ко. Что-то таки случилось?

Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его лишили званий и госнаград. Бывший подчиненный Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, получил 12,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд вынес приговор 1 июля.

Журналист телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан

Пойдет вслед за своим преемником Смирновым?

В мае прошлого года Старовойт получил 429 голосов депутатов за утверждение министром. Это один из самых высоких результатов. Интересно, если бы освобождение от должности министра так же согласовывалось президентом с Госдумой, сколько бы голосов было «за»? Наверняка не меньше.

Политолог Сергей Марков

Снят министр транспорта Старовойт. Почему? Объяснения нет. Большинство считает, что за коррупцию в Курской области, а он был губернатором там до мая 2024 года. И вторжение ВСУ в Курскую область выявило эту коррупцию. Говорят, также за неспособность обеспечить нормально авиасообщение в условиях налета дронов ВСУ.

В общем, и так, и так получается, что Украина сняла Сторовойта. ВСУ разгромили карьеру Старовойта. <…> А куда Старовойт? На фронт наверное надо — отомстить ВСУ.

Военный волонтер Роман Алехин

Неприкасаемых нет. Как я и говорил — Роман Старовойт не удержится на посту, а возможно, и на свободе. <…>

Видимо, бывший председатель правительства Курской области Алексей Смирнов, который сейчас находится в СИЗО, не стал молчать, как молчал, когда его топил в глазах президента Роман Старовойт, и теперь вопросы будут уже к самому бывшему губернатору, при котором и строились укрепы. <…> Если Старовойта привлекут к ответственности по укрепам, то кейс будет закрыт полностью.

Политолог Евгений Минченко

Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на нем самом. В повышение Старовойта я не верю. Если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят.

Директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский

Ирония судьбы: министр, отвечавший за движение, теперь сам движется в сторону политического небытия. А коррупционные схемы, словно неудачные дорожные проекты, ведут прямиком в тупик. Разгребать наследие неудачливого солдата удачи/губернатора/министра будут еще долго. Возможно, уже есть материалы по его деятельности на посту министра транспорта.