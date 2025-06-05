В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова фигурируют данные о растрате выделенных из бюджета денег на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничной службы Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы по делу.

В частности, в документах уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества, говорится о хищении бюджетных средств, которые были направлены АО «Корпорация развития Курской области» по договору подряда на «возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы».

Ранее также стало известно, что экс-гендиректор обанкротившейся компании «КТК сервис» Андрей Воловиков скрывался от следствия в зоне военной операции после того, как дал подробные показания по делу Смирнова.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая включала запрет на выезд из области без разрешения следователя. После этого Воловиков заключил на год контракт с Министерством обороны.

Из документов по делу следует, что Воловиков был объявлен в розыск, задержан и направлен в Москву для ареста. В материалах также говорится, что Воловикова уведомляли о том, что он должен явиться к следователю. После задержания он стал проявлять активность в сотрудничестве со следствием. Свою причастность ко вменяемым ему преступлениям мужчина отрицает.

Документы по делу свидетельствуют о том, что подрядная строительная компания, находившаяся ранее под управлением Воловикова, обанкротилась. Сам мужчина был лишен возможности защищать имущественные интересы после этапирования из воинского подразделения в московский СИЗО.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший вице-губернатор Алексей Дедов были задержаны в середине апреля и арестованы по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной, приблизительная оценка нанесенного ущерба составляет более 1 млрд рублей.

Ранее по делу о мошенничестве при возведении фортификационных сооружений были задержаны и помещены под арест трое бывших руководителей «Корпорации развития Курской области», совместно с которыми, по версии следствия, действовали Смирнов и Дедов при расхищении средств. Экс-губернатор и бывший вице-глава региона отказались признавать свою вину.