Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля.

«В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей Министра транспорта Российской Федерации до назначения Министра транспорта Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области. Никитин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже в пресс-службе правительства сообщили, что Никитин назначен заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

7 июля президент встретился с замминистра транспорта и предложил ему поработать в качестве исполняющего обязанности главы ведомства.

«Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные; результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — сказал Путин.

Он также выразил надежду, что Никитин приложит все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере.

«Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — добавил президент.

Никитин в свою очередь заявил, что это честь и ответственность для него.

«Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономики, нашим людям. Готов работать с полной отдачей», — отметил он.

Ранее, 7 июля, Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта. О возможной отставке министра ранее не сообщалось. На прошлой неделе он принимал участие в совещании президента с правительством. Кроме того, 2 июля Старовойт рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

«Ведомости» писали, что кадровая рокировка в Минтрансе готовилась несколько месяцев.