Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля.

Никитин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, говорится в указе. Какую должность он займет, в документе не уточняется.

Позже в пресс-службе правительства сообщили, что Никитин назначен заместителем министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На должность врио губернатора Новгородской области Никитин был назначен в 2017 году. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона. В 2022 году Никитин переизбрался на второй срок. Его полномочия истекали в сентябре 2027-го. 5 февраля Никитин был переназначен в президиум Госсовета, где он возглавляет комиссию по направлению «Экологическое благополучие».

Исполнять обязанности главы Новгородской области будет первый замгубернатора Александр Дронов, сообщил начальник управления пресс-службы руководителя области Николай Шестаков. Досрочные выборы главы региона пройдут в сентябре, сообщила ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова.

Андрей Никитин, комментируя уход в отставку, поблагодарил жителей Новгородской области «за отношения, дружбу, поддержку, внимание и хорошие советы». Он отметил, что с приходом на пост главы региона у него появилась вторая родина.

«Я уже в достаточно зрелом возрасте оказался здесь, на новгородской земле. И мне было сложно, были непростые задачи, сложные ситуации, вы все это помните и знаете. И на всем этом пути я работал с вами. <…> В какой-то момент у меня появилась уверенность, что мы с вами — родные и близкие люди, у которых общая судьба. И эти восемь лет мы с вами эту общую судьбу разделяли», — сказал Никитин.

Экс-глава региона добавил, что сейчас перед ним стоят новые задачи, которые он намерен исполнять «также ответственно».

«Всё, что от меня зависит, я буду делать. И помнить о всех наших с вами удачах и неудачах. <…> Я ухожу, но сердце у меня остается с вами», — заключил Никитин.

Чем известен Андрей Никитин

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году он окончил Государственный университет управления. Затем отучился в аспирантуре того же вуза. В 2007 году получил степень магистра исполнительного делового администрирования (executive MBA) Стокгольмской школы экономики. Он доктор экономических наук, магистр исполнительного делового администрирования.

В 2002 году Никитин начал работать в группе компаний «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие российские предприятия на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2009-м занял пост гендиректора ООО «Управляющая компания «Рускомпозит»». В 2011 году возглавил Агентство стратегических инициатив (АСИ).

После назначения Никитина на должность новгородского губернатора Путин отмечал его работу на посту гендиректора АСИ.

«За это время Агентство очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики, без преувеличения скажу. Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития. Вы очень плотно работали и продолжаете работать с бизнесом», — подчеркивал российский глава.

Никитин на встрече с Путиным называл Новгородскую область «очень интересной» с исторической и логистической точек зрения. Он отмечал, что в регион необходимо привлечь российских и иностранных инвесторов, а также дать возможность развиваться предпринимателям, которые уже работают в области.