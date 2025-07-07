Следующим главой Минтранса с наибольшей вероятностью станет нынешний замминистра, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений.

По данным собеседников издания, кадровая рокировка готовилась несколько месяцев.

«Ведомости» отмечают, что якобы именно поэтому в феврале Никитин ушел в отставку с должности губернатора. Ожидалось, что кадровая рокировка может состояться накануне ПМЭФ, говорил один из источников издания.

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области. Никитин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Какую должность он займет, в приказе не уточнялось. Позже в пресс-службе правительства сообщили, что Никитин назначен заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Официально подтверждений этой информации пока нет.

7 июля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта. О возможной отставке министра ранее не сообщалось. На прошлой неделе он принимал участие в совещании президента с правительством. Кроме того, 2 июля Старовойт рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Роман Старовойт занимал должность министра транспорта с мая 2024 года. До этого он шесть возглавлял Курскую область. Старовойт — кандидат педагогических наук, награжден орденами Почета и Дружбы.