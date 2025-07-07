Бывший глава Минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин 7 июля отправил в отставку, покончил с собой дома в Одинцово, подтвердил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что это произошло «достаточно давно».

Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов заявил RTVI, что «слышал такую информацию», но не может ее подтвердить.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что рядом с телом найдено огнестрельное оружие. По информации телеграм-канала «112», показания против Старовойта дал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого весной задержали по обвинению в хищениях при возведении фортификационных сооружений в регионе.

О том, что указом президента Старовойт освобожден от обязанностей министра транспорта, стало известно 7 июля. О его возможной отставке ранее не сообщалось. На прошлой неделе Старовойт принимал участие в совещании президента с правительством. Кроме того, 2 июля министр транспорта рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Исполняющим обязанности главы Минтранса Путин назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. «Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные; результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно», — заявил ему президент на личной встрече.

Комментируя отставку Старовойта, военблогеры и политологи предположили, что это связано не с транспортным коллапсом из-за атаки БПЛА, а с его деятельностью в качестве губернатора Курской области, в отношении некоторых членов администрации которой возбуждены уголовные дела о коррупции.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан 16 апреля, у него дома прошли обыски. Тогда же стало известно, что задержание проводилось в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей «Корпорации развития Курской области». Вскоре МВД подтвердило, что Смирнов и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Дело о хищениях при возведении укреплений в приграничье

Возводить укрепления в приграничной с Украиной Курской области начали в 2022 году, после начала военной операции. Как сообщал тогда Старовойт, работы велись совместно с Минобороны и Пограничным управлением ФСБ. В конце 2023 года он отчитался о готовности нескольких линий обороны.

В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) были арестованы экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Впоследствии по делу о хищениях при возведении укреплений в приграничье были арестованы еще несколько фигурантов. Дедов проходил по нему как свидетель.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство укреплений в приграничье ― блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов.

Эти компании создали «видимость выполнения работ» и «реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», указывала Генпрокуратура.

Защитные сооружения в итоге так и не построили. Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории» со стороны Украины, заявили в Генпрокуратуре.

В марте с бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.

13 марта врио губернатора Курской области Хинштейн заявил, что вокруг КРКО могут появиться новые уголовные дела. Уже через несколько дней «Коммерсантъ» сообщил, что в центральный аппарат МВД передали «целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной».

Из материалов расследования следует, что «чиновники дважды оплачивали одни и те же работы; закупали морские контейнеры для подземных укрытий по двойной цене и экономили на бетоне, из-за чего так называемые «зубы дракона» не могли противостоять украинской бронетехнике».