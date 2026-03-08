СК завершил предварительное расследование хищений при возведении укреплений в Белгородской области на границе с Украиной. Как передает ТАСС, в деле 106 томов и более 10 обвиняемых.

Сейчас завершается процедура ознакомления фигурантов и их защитников с материалами и вещественными доказательствами. После этого будет составлено обвинительное заключение, и дело направят прокурору для утверждения и последующей передачи в суд.

Одной из ключевых фигуранток является руководитель управления планово-аналитической работы ОГБУ «Управление капитального строительства» Белгородской области Лариса Стрелецкая. Мещанский суд Москвы продлил ей срок содержания под стражей до 26 апреля. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями и двух эпизодах растраты в особо крупном размере.

В центре расследования — бывший временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. В отношении него и его сообщников возбуждено четыре уголовных дела, включая получение взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за содействие в заключении строительных контрактов и общее покровительство.

По данным следствия, именно Базаров, лично курировавший строительство оборонительных рубежей, дал указание закупить для сооружений тетраэдры (противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона») с размерами граней меньше, чем было предусмотрено техническим заданием.

В число соучастников помимо Стрелецкой входят заместитель Базарова Андрей Решетько, экс-начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников и замминистра строительства региона Владимир Губарев. Им инкриминируются присвоение и растрата более 251 млн рублей, которые были похищены путем завышения стоимости и занижения технических характеристик изделий, установленных на границе.

Останкинский суд Москвы уже обратил в доход государства почти 1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, поданному солидарно к организаторам строительства. Ответчиками по этому иску выступали, в частности, Алексей Сошников, бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунков, а также ряд коммерсантов и компаний.

Возведение фортификационных сооружений в приграничной зоне Белгородской области началось в 2022 году в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Впоследствии глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что на этот строительный проект было потрачено более 10 млрд рублей.