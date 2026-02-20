Ленинский районный суд Курска вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, признав его виновным в хищении средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, передает корреспондент ТАСС.

Суд назначил Лукину наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-глава корпорации должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей, а также на год ограничен в свободе. Приговором суда он также лишен государственной награды.

В рамках этого же дела осуждены и другие фигуранты. Бывший заместитель главы корпорации Спиридонов приговорен к семи годам колонии. Другой экс-замглавы организации, Грабина, получил восемь лет лишения свободы. Директор компании «КТК сервис» Воловиков осужден на восемь с половиной лет колонии.

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ответственная за строительство укреплений на границе с Украиной «Корпорация развития Курской области» (КРКО) будет ликвидирована, поскольку «после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно».

Он напомнил, что изначально КРКО создавалась для офисного сопровождения инвесторов, но «в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд несвойственных себе функций». Теперь возложенные на нее задачи будет выполнять ВОИР («Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»).

«Каждый должен заниматься своим делом: пироги печет пирожник, сапоги тачает сапожник. <…> Что касается обязательств, которые корпорация брала на себя в качестве подрядчика, то они сохраняются в том случае, если субподрядчик добропорядочный, профессиональный и на свободе. Хотя, если и не на свободе, там тоже есть тюремные ларьки», — сыронизировал глава региона.

Возведение укрепсооружений в приграничных районах Курской области началось в 2022 году, на это из бюджета было выделено более 3 млрд рублей. Через месяц после вторжения ВСУ в российский регион — в сентябре 2024 года — экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов вручил Лукину медаль за успешную работу.

В декабре 2024 года Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин были арестованы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Впоследствии в деле о хищениях при возведении укреплений в приграничье появилось еще несколько фигурантов.

По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с фирмами, которые обязались строить укрепления, но не сделали этого.

Срок исполнения работ ― 31 декабря 2023 года — «неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории», поясняли в Генпрокуратуре.

В марте 2025 года с бывшего руководства КРКО взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.

В том же месяце Хинштейн заявил, что вокруг КРКО могут появиться новые уголовные дела, а потом «Коммерсантъ» сообщил, что в центральный аппарат МВД передали «целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной».

Смирнов был задержан 16 апреля, у него дома прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей «Корпорации развития Курской области». В сентябре он дал признательные показания в получении взяток.

Еще один бывший глава региона — Роман Старовойт — покончил с собой в начале июля после увольнения с поста главы Минпромторга. СМИ и военкоры писали, что ему грозило уголовное преследование по делу о курских укреплениях.