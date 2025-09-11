Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в рамках заключенной им сделки со следствием, что получил около 30 млн рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам бывшего главы региона, его бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки». Накануне при продлении обвиняемым срока ареста прокурор заявил в Мещанском суде Москвы, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Экс-губернатору Смирнову и также признавшему вину Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Их арест продлен до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.

Алексей Смирнов, возглавлявший регион в мае-декабре 2024 года в период вторжения ВСУ, был арестован в апреле. Ему и его заместителю Алексею Дедову инкриминируют хищение свыше 1 млрд рублей, выделенных на строительство пограничных укреплений. По делу также проходят экс-руководитель Корпорации развития региона Владимир Лукин и другие лица. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил о ликвидации корпорации, репутацию которой «почистить будет практически невозможно».

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024 года. Он сменил на этом посту Романа Старовойта, который возглавлял регион с 2018 года.

Накануне ТАСС писал, что Смирнова инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). При этом адвокат экс-губернатора Курской области Сергей Бушин сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о новом обвинении против его подзащитного, и он сам узнал о нем от журналистов.

Также агентство писало, что Смирнов получил государственную защиту в рамках сделки со следствием. Собеседник ТАСС отметил, что госзащита могла быть предоставлена близким родственникам Смирнова, а также другим участникам уголовного дела.