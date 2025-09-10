Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил государственную защиту в рамках сделки со следствием по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что госзащита могла быть предоставлена близким родственникам Смирнова, а также другим участникам уголовного дела.

Источник ТАСС при этом не уточнил, в связи с чем экс-главе региона была предоставлена госзащита. Он отметил, что, в первую очередь подразумеваются меры безопасности со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении Смирнова. Бывший губернатор сейчас находится в одном из московских изоляторах, он является главным фигурантом дела и основным свидетелем.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб. Первое уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. В конце августа Смирной и Делов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024 года. Он сменил на этом посту Романа Старовойта, который возглавлял регион с 2018 года.

В мае 2024 года Смирнов был назначен врио главы Курской области, а в сентябре одержал победу на выборах, набрав 65,28% голосов. При нем в августе 2024-го началось вторжение Вооруженных сил Украины в приграничные районы региона. В декабре 2024 года Смирнов досрочно сложил полномочия, уйдя в отставку по собственному желанию. Пост врио главы Курской области занял Александр Хинштейн.

Второй фигурант дела Алексей Дедов был назначен врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области в мае 2024-го. В декабре он уволился по собственному желанию. Хинштейн говорил, что Дедов перешел на другую работу.