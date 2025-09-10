В отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в присвоении миллиарда рублей на строительстве оборонительных сооружений, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщает ТАСС, фигуранту инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Представитель следствия уточнил, что формальное обвинение по данному эпизоду пока не предъявлено, пишет РИА Новости. Смирнов признал вину, сотрудничает со следствием, а также «готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве».

Адвокат экс-губернатора Курской области Сергей Бушин сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о новом обвинении против его подзащитного, и он сам узнал о нем от журналистов.

В Мещанском суде Москвы 10 сентября проходит заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу для Алексея Смирнова. Согласно судебной карточке, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, возглавлявший регион в мае-декабре 2024 года в период вторжения Вооруженных сил Украины, был арестован в апреле. Ему и его заместителю Алексею Дедову инкриминируют хищение свыше 1 млрд рублей, выделенных на строительство пограничных укреплений. По делу также проходят экс-руководитель Корпорации развития региона Владимир Лукин и другие лица. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил о ликвидации корпорации, репутацию которой «почистить будет практически невозможно».

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах 10 сентября сообщил, что Смирнов получил госзащиту в рамках сделки со следствием по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По информации собеседника агентства, не уточнившего причин предоставления государственной защиты, речь идет в первую очередь о мерах безопасности, обеспечиваемых сотрудниками правоохранительных органов в отношении Алексея Смирнова. В настоящее время экс-губернатор, являющийся главным фигурантом и ключевым свидетелем по делу, содержится в одном из столичных СИЗО.